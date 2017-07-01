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Feira Literária vai homenagear Clarice Lispector e Maria Glória Sá Rosa

A primeira edição do evento, em 2015, reuniu 15 mil pessoas e, no ano passado, o sucesso da Flib se expandiu atraindo cerca de 60 participantes, entre escritores, artistas e jornalistas

Renan Nucci

Publicado em 01/07/2017 às 08:23

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A 3ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib) vai homenagear mulheres de personalidade, que marcaram a história do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo, a feira será realizada de 16 a 19 de agosto pela Associação Artística Cultural Palco de Artes Ciências, Esporte, Lazer e Promoção Social.


A primeira edição do evento, em 2015, reuniu 15 mil pessoas e, no ano passado, o sucesso da Flib se expandiu atraindo cerca de 60 participantes, entre escritores, artistas e jornalistas. Foram mais de 40 horas de atrações culturais, que envolveram moradores e visitantes.

Para este ano de 2017, o evento vai homenagear duas figuras que tiveram papeis fundamentais na arte e cultura. Considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX, Clarice Lispector, e o ícone da educação e da cultura de MS, Maria da Glória Sá Rosa, terão seus romances, contos, ensaios e crônicas revisitados e apresentados de diferentes formas, para cativar um público bastante exigente, bem como as crianças e adolescentes das escolas do município.

Entre outros autores convidados devem participar do evento Marina Colasanti, João Paulo Cuenca, Carlos Herculano, Afonso Borges e João Anzanello Corrascoza. Durante os quatro dias da Flib serão realizadas diversas oficinas de criação e educação, mesas de discussão e palestras, além de uma programação voltada para o público infantil, com contação de histórias, que já virou marca registrada da Feira e teatro de bonecos. Haverá ainda, lançamento de livros e sessão de autógrafos com autores nacionais e locais.

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