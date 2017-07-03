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Inscrições para cursos online de qualificação no Turismo terminam em setembro

Curso de capacitação online do Ministério do Turismo já conta com mais de sete mil inscritos.

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2017 às 16:34

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 Pensando em atingir um número ainda maior de profissionais de turismo interessados em atualização profissional, mas que não dispõe de horário fixo para as aulas, o Ministério do Turismo lançou o “Brasil Braços Abertos” no início de abril. Trata-se de uma plataforma tecnológica de aprendizado à distância e em ambiente digital, com oferta de 80h de aulas online em diferentes módulos como: sustentabilidade, educação ambiental, turismo acessível, línguas, entre outros.

Já são 7.412 inscritos em todo o país registrados até 21 de junho. A região com o maior número de inscritos é a Sudeste, com 3.195 inscrições. Em seguida aparece o Nordeste com 1.701, seguido do Sul com 1.248. As regiões Norte e Centro-Oeste têm, respectivamente, 772 e 496 pessoas inscritas.

O MTur vem articulando com os municípios a assinatura do termo de compromisso para a execução do programa em todo o país. Até o momento, 27 Unidades da Federação aderiram à plataforma se comprometendo, entre outras medidas de incentivo, a disponibilizar a estrutura necessária para que alunos sem acesso à internet possam participar do curso.

Em Mato Grosso do Sul 22 municípios já aderiram ao Braços Abertos (Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Terenos, Três Lagoas e Vicentina).

Como se inscrever

Serão oferecidos sete cursos (técnico em agenciamento de viagens, cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar) nos eixos turismo, hospitalidade e lazer para profissionais que estejam preferencialmente cursando o 2º ano do ensino médio.

O aluno pode realizar o curso por qualquer dispositivo com acesso à internet e contará com videoaulas e jogos educativos. Os interessados podem acessar o endereço e se inscrever até 30 de setembro. Ao final do curso, os profissionais poderão obter o certificado de conclusão – valorado como de extensão – pelo site do programa.

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