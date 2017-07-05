Esquadrilha da Fumaça realizará apresentação em Bonito

Turismo
Com apoio da Prefeitura Municipal os aviões da Esquadrilha da Fumaça da Aeronáutica Brasileira
Com apoio da Prefeitura Municipal os aviões da Esquadrilha da Fumaça da Aeronáutica brasileira devem se apresentar no Aeroporto Regional de Bonito no dia 1º de agosto. Esquadrilha da Fumaça é o nome popular do "Esquadrão de Demonstração Aérea" (EDA), formado por um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo.
Sua finalidade, de acordo com o EDA, é aproximar os meios aeronáuticos, civil e militar, contribuir para a maior integração entre a Aeronáutica e as demais Forças Armadas e marcar a presença da FAB em eventos no Brasil e no exterior.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS