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Turismo

Esquadrilha da Fumaça realizará apresentação em Bonito

Com apoio da Prefeitura Municipal os aviões da Esquadrilha da Fumaça da Aeronáutica Brasileira

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/07/2017 às 10:11

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Com apoio da Prefeitura Municipal os aviões da Esquadrilha da Fumaça da Aeronáutica brasileira devem se apresentar no Aeroporto Regional de Bonito no dia 1º de agosto. Esquadrilha da Fumaça é o nome popular do "Esquadrão de Demonstração Aérea" (EDA), formado por um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo.

Sua finalidade, de acordo com o EDA, é aproximar os meios aeronáuticos, civil e militar, contribuir para a maior integração entre a Aeronáutica e as demais Forças Armadas e marcar a presença da FAB em eventos no Brasil e no exterior.

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