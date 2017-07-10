Bonito conquista título de Melhor Destino de Ecoturismo 2017/2018

Entre os destaques da região estão as águas cristalinas, habitats ideais para diversas espécies de peixes e plantas, motivo pelo qual os passeios de flutuação e mergulho com cilindro surpreendem turistas do mundo inteiro.

A Revista Viagem e Turismo, da editora Abril, divulgou na última quinta-feira (6) os vencedores do 17º Prêmio "O Melhor de Viagem e Turismo" edição 2017/2018.

A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, conquistou o título de Melhor Destino de Ecoturismo. Entre os destaques da região estão as águas cristalinas, habitats ideais para diversas espécies de peixes e plantas, motivo pelo qual os passeios de flutuação e mergulho com cilindro surpreendem turistas do mundo inteiro.

A escolha foi feita pelo voto dos leitores e por um júri especializado, composto por 33 especialistas convidados, além da redação de Viagem e Turismo.