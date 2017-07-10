Bonito conquista título de Melhor Destino de Ecoturismo 2017/2018

Turismo
Entre os destaques da região estão as águas cristalinas, habitats ideais para diversas espécies de peixes e plantas, motivo pelo qual os passeios de flutuação e mergulho com cilindro surpreendem turistas do mundo inteiro.
A Revista Viagem e Turismo, da editora Abril, divulgou na última quinta-feira (6) os vencedores do 17º Prêmio "O Melhor de Viagem e Turismo" edição 2017/2018.
A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, conquistou o título de Melhor Destino de Ecoturismo. Entre os destaques da região estão as águas cristalinas, habitats ideais para diversas espécies de peixes e plantas, motivo pelo qual os passeios de flutuação e mergulho com cilindro surpreendem turistas do mundo inteiro.
A escolha foi feita pelo voto dos leitores e por um júri especializado, composto por 33 especialistas convidados, além da redação de Viagem e Turismo.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS