Fundtur realizará ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes

Visando mobilizar e sensibilizar o trade turístico de Mato Grosso do Sul e as comunidades locais sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), com o apoio dos órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis, inicia a partir de agosto o projeto: “Fortalecendo os Destinos Turísticos de Mato Grosso do Sul: Oficinas e Encontro Estadual do Turismo – Proteção a Infância e Juventude em Mato Grosso do Sul”.

O foco central é desenvolver ações de prevenção à violência,para garantir os direitos das crianças e adolescentes, em especial, o enfrentamento às violações de direitos humanos sexuais e ao trabalho infanto-juvenil nos destinos turísticos.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, alertar e sensibilizar o setor sobre a importância da prevenção da exploração do abuso sexual infanto-juvenil é uma das missões do órgão oficial de turismo. “É fundamental a presença do estado nas regiões, nivelando informações, sensibilizando a comunidade e os profissionais que trabalham na atividade turística, para que não aconteçam casos como este em nossos destinos turísticos”, destacou.

O trabalho está dividido em cinco etapas estratégicas que estabelecem metas, parcerias, a elaboração do Plano Estadual do Turismo Sustentável e Infância e a proposta de um Código de Conduta do Turismo Sustentável e Proteção a Infância e Juventude. Os documentos serão apresentados para a análise, aprovação e a assinatura de adesão dos empresários e instituições representativas do trade turístico.

Conforme a gestora de ações sociais da Fundação de Turismo e membro do Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes –(Comcex), Tânia Regina Comerlato, é importante que os profissionais do trade turístico firmem compromisso com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes para que não sejam coniventes com qualquer tipo de crime que porventura, possa vir ocorrer nos seus equipamentos turísticos.

As oficinas serão realizadas nas regiões turísticas do Pantanal, nos municípios de Corumbá, no Distrito de Albuquerque (Curva do Mosquito e comunidades e assentamentos locais), Estrada Parque, Passo do Lontra, Porto da Manga, Curva do Leque, Aquidauana, Anastácio, Miranda (pesqueiros e ranchos) e em Ladário. Na região Bonito-Serra da Bodoquena, as oficinas serão realizadas em Bonito, Bodoquena e Porto Murtinho (pousadas e pesqueiros locais) e na região Norte em Coxim e Costa Rica, fechando com o Encontro Estadual em Campo Grande.

O projeto tem apoio da Comissão Intersetorial de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de MS e Conselho Municipal, Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes de MS – Comcex/MS, o Conselho Estadual e Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e o trade turísticos.

Turismo Sustentável e Infância na FIB 2017

O Turismo Sustentável e Infância conquistou um espaço especial no Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 27 a 30 de julho. No município serão realizadas várias atividades com foco no Turismo Responsável e Proteção à Infância, as ações começam antecipadamente, no dia 24 de julho com uma palestra com os empresários, às 19h30 no Sebrae.

O objetivo principal é a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do turismo, amparados em três princípios básicos: turismo sustentável, responsabilidade social das empresas e proteção integral da criança e do adolescente.

Durante o Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres, que será realizado no Sebrae, no dia 28, a partir das 8h, será colocado em pauta o assunto.

Entre as ações também estão previstas sensibilização, panfletagens, roda de conversa e palestras, todos realizadas pela Fundtur juntamente com a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. A proposta é difundir o turismo responsável e proteção à infância, através de reflexões e proposições de políticas públicas de prevenção à violência de crianças e adolescentes além de sensibilizar os prestadores de serviços turísticos e a sociedade em geral para se engajarem na causa e denunciarem qualquer caso de abuso ou de exploração de crianças e adolescentes através do Disque 100 e o 0800 647 1323.