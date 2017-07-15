Estação de seca na região do Pantanal aumenta ocupação do Slaviero Slim Cuiabá em 30%

Com a chegada da estação de seca no Pantanal - período que compreende os meses de junho a setembro -, muitos grupos atraídos pels pesca e pelo turismo rural chegam à região. A situação, que se repete ano a ano, nessa temporada promete ser motivo de aumento na ocupação do Slaviero Slim Cuiabá. O empreendimento localizado na capital do Mato Grosso e administrado pela rede Slaviero, espera aumento de 30% na ocupação graças a chegada de mais turistas trazidos pelo fenômeno climático.

A gestão do empreendimento acredita que as características econômicas do empreendimento ajudam no bom resultado, já que os grupos que movimentam o turismo da região nessa época tende a procurar opções de melhor custo-benefício.

Segundo Bruno Colombo, gerente geral da unidade, turistas alemães, americanos, e brasileiros do Sul e Sudeste são quem mais movimentam o hotel no período.

"Os voos para Cuiabá têm esperas de até cinco horas em São Paulo e Brasília, tornando a viagem desses turistas longa e cansativa. Eles chegam na cidade à noite, e emendar uma viagem de no mínimo mais uma hora torna aquilo que poderia ser uma aventura agradável em um pesadelo. Por isso muitos preferem passar a noite por aqui quando chegam, e antes de embarcarem de volta para suas casas", explica o gerente.

Colombo conta ainda que o hotel mantem parcerias informais e orgânicas com pousadas do Pantanal, que sugerem a seus clientes a parada estratégica.