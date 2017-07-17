Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:15

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

MS realiza 2ª edição do Pantanal Radical de paraquedismo em outubro

O evento ocorrerá nos dias 10, 11, e 12 de outubro de 2017 data de comemoração dos 40 anos da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/07/2017 às 09:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: A crítica

Os campo-grandenses terão a oportunidade de prestigiar um evento de alto nível, assistir ou realizar Saltos Duplos de Paraquedas, Saltos de Bungee Jumping, Voo de Balão e Voo de Helicóptero, além de outras atrações para toda a família.

Durante o evento diurno, os atletas utilizam equipamento especial, que permite a produção de riscos de fumaça colorida no céu. Tudo isso associado ao uso paraquedas específicos para pousos radicais, pousos de precisão e formações de velames (TRV).

Formações com os atletas em queda livre e voos com wingsuit (asa "morcego") fazem parte do cardápio. 
Nos saltos noturnos, além do material utilizado para os saltos diurnos os profissionais contam com macacões iluminados, luz indireta nos paraquedas e artefatos pirotécnicos que criam os efeitos de "estrelas cadentes" e "cometas".

O evento ocorrerá nos dias 10, 11, e 12 de outubro de 2017 data de comemoração dos 40 anos da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul, tornando Campo Grande com paisagens deslumbrantes e atrações para praticantes de esportes de ação em várias modalidades. MS é o cenário perfeito na realização de eventos e geração de conteúdos diferenciados, onde a integração com a natureza os torna ainda mais relevantes.

Nesta edição de 2017 será realizada a ação solidária “Alimente a luta contra as drogas”. A entrada para prestigiar o evento, será um quilo de alimento não perecível. Todo alimento arrecadado, será encaminhado as comunidades terapêutica CERTA e CADRI.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo