MS realiza 2ª edição do Pantanal Radical de paraquedismo em outubro

Os campo-grandenses terão a oportunidade de prestigiar um evento de alto nível, assistir ou realizar Saltos Duplos de Paraquedas, Saltos de Bungee Jumping, Voo de Balão e Voo de Helicóptero, além de outras atrações para toda a família.

Durante o evento diurno, os atletas utilizam equipamento especial, que permite a produção de riscos de fumaça colorida no céu. Tudo isso associado ao uso paraquedas específicos para pousos radicais, pousos de precisão e formações de velames (TRV).

Formações com os atletas em queda livre e voos com wingsuit (asa "morcego") fazem parte do cardápio.

Nos saltos noturnos, além do material utilizado para os saltos diurnos os profissionais contam com macacões iluminados, luz indireta nos paraquedas e artefatos pirotécnicos que criam os efeitos de "estrelas cadentes" e "cometas".

O evento ocorrerá nos dias 10, 11, e 12 de outubro de 2017 data de comemoração dos 40 anos da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul, tornando Campo Grande com paisagens deslumbrantes e atrações para praticantes de esportes de ação em várias modalidades. MS é o cenário perfeito na realização de eventos e geração de conteúdos diferenciados, onde a integração com a natureza os torna ainda mais relevantes.

Nesta edição de 2017 será realizada a ação solidária “Alimente a luta contra as drogas”. A entrada para prestigiar o evento, será um quilo de alimento não perecível. Todo alimento arrecadado, será encaminhado as comunidades terapêutica CERTA e CADRI.