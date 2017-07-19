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Cine Truck traz a magia do cinema à 18ª edição do Festival de Bonito

A carreta foi trazida para esta edição do Festival para que houvesse uma estrutura adequada para a exibição dos filmes

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 17:19

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O cinema estará presente na 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) com o Cine Truck, que pela primeira vez faz parte da programação. Trata-se de uma carreta transformada em uma sala de cinema que abrigará filmes de Mato Grosso do Sul e do restante do País. 

De acordo com as informações da assessoria de imprensa, a crianças, jovens e adultos poderão assistir a filmes nacionais e a uma programação especial em homenagem aos 40 anos da criação do Estado de Mato Grosso do Sul com filmes produzidos pelos nossos cineastas locais. É a magia do cinema chegando pertinho do público do festival com mais de 20 obras cinematográficas.

O Cine Truck foi trazido para esta edição do Festival para que houvesse uma estrutura adequada para a exibição dos filmes, que antes era feita em salas improvisadas. A sala de cinema no caminhão possui a lotação de 30 lugares. As sessões são gratuitas e para participar, basta retirar o ingresso no local, um pouco antes de cada exibição.

Programação: 

Dia 28/07, sexta-feira
 

10h – Mostra Nacional
Do Pó da Terra (2016, Documentário, 1h19)
Direção: Maurício Nahas
Sinopse:Um retrato afetivo e aprofundado sobre a relação entre os artesãos e moradores do Vale do Jequitinhonha e a matéria-prima que utilizam, o barro, substância que vem da terra, que vem do pó, de onde vieram os homens e que dá a chance de transformar miséria em arte.
Classificação: Livre

13h30 – Mostra MS 40 anos
Classificação: 12 anos
Exibição do filme produzido pela oficina Produção Audiovisual: Filmando Bonito. 
Ele veio me ver (MS, Ficção, 16min)
Direção: Essi Rafael
Sinopse: Delcides espera a chegada de Tatiane. Eles vão passar uma tarde juntos, pela primeira vez. Uma chance para conversarem e se conhecerem, livres do resto do mundo. Porém, face ao jorro de assuntos triviais e aparentemente inofensivos, existe um universo de sentimentos. Ansiedade. Timidez. Insegurança. Medo. Até o pôr-do-sol, uma relação pode ser formada ou destruída. Tudo depende de um beijo.

À procura de Marçal (MS, Documentário, 23min)
Direção: Caroline Cardoso e Natália Moraes
Sinopse: A vida e a luta de Marçal de Souza é o enredo deste documentário, contado em fotografias, documentos e matérias de jornais. Tupã-Y (Deus Pequeno) foi um Guarani assassinado em 1983 por nunca se calar contra injustiças aos povos indígenas. Desde o batismo, estava predestinado a ser um líder, seja como missionário ou no movimento indígena brasileiro. Sua luta ganhou o mundo e mesmo após a morte, continua viva. 

Comitiva Esperança (MS, 1985, Documentário, 33min)
Direção: Wagner Carvalho
Com Almir Sater e Paulo Simões
Sinopse: Uma viagem ao interior do Pantanal. Documentário musical que mostra, de maneira poética, o homem no pantanal sul-mato-grossense, resgatando os gestos, os olhares, as falas mais espontânea, os momentos de força e coragem dessas pessoas, procurando revelar, sem preconceitos, a alma do pantaneiro. Um mergulho nos sons e imagens de uma das regiões mais bonitas do Brasil.

15h – Mostra Teen
O que queremos para o mundo? (2016, Romance/Família, 1h05) 
Direção: Igor Amin
Sinopse: Luzia é uma menina introvertida, que tem uma imaginação muito fértil. Em um dia de escola, o professor de música pede para a turma criar uma apresentação em grupo, e Luz encontra a oportunidade de transmitir toda a sua criatividade em uma experiência única e compartilhada pelas amigas Sol, Bela e Lua.
Classificação: Livre 

16h30 – Mostra MS 40 anos
Classificação: 12 anos 
Delta do Salobra (MS, 2010, Documentário, 17min)
Direção: Maurício Copetti
Sinopse: Retrata a Influência do ciclo das águas sobre a fauna e a flora numa das mais exuberantes paisagens do Pantanal. 

Entre Rios e Histórias (MS, 2004, Documentário, 25min)
Direção: Alexandre Basso
Sinopse: Um olhar político sobre o tempo e a memória humana. Um documentário para você lembrar um pouco de si mesmo.

Cerrado além da névoa (RJ, 2013, Documentário, 25min)
Diretor: Christian Spencer
Sinopse:  Como uma pintura impressionista, exaltando a cor e luz desse lugar, o filme transcorre como um mito de criação passando pelos elementos criadores como a água, a terra, o ar e o fogo, e as impressionantes criaturas que habitam essas planícies. O Parque Nacional das Emas é lar de alguns dos mais incríveis animais do mundo, como o Tatu canastra, Tamanduá Bandeira e o Lobo Guará, além de fenômenos naturais que só ocorrem nesta especifica parte do Brasil, como a Bioluminecência e as milhares de aranhas comunitárias.

18h30– Mostra MS 40 anos
A oitava cor do arco-íris (MT, 2004, Ficção, 1h20)
Direção: Amauri Tangará
Sinopse: Na tentativa de salvar sua avó que está a morte, Joãozinho empreende uma jornada, tentando vender a cabrita mocinha, para comprar remédios. Clandestinamente embarca para a cidade grande, onde vai se deparar com todo tipo de situação para alcançar sua meta.

00h – Mostra Cult
Olho Nu (2014, Documentário, 1h43)
Direção: Joel Pizzini
Sinopse: A partir de um vasto material de arquivo, que inclui shows, videoclipes, entrevistas, aparições em programas de televisão e ainda gravações caseiras, é apresentada a vida de Ney Matogrosso, de sua infância até despontar no meio artístico graças à sua voz de timbre raro, passando pela fase em que integrou o grupo Secos & Molhados até alcançar o sucesso em carreira solo.
Classificação: 12 anos 

Dia 29/07, sábado 
 

10h- Mostra Nacional (esta exibição vai ser no bairro Marambaia)
A Família Dionti (2017, Comédia/Drama, 1h 36m)
Direção: Alan Minas
Sinopse: O jovem Kelton vive no interior de Minas Gerais, junto do irmão e do pai. Eles trabalham no canavial, e fazem pequenos bicos na feira. Kelton sofre com a ausência da mãe, que “se transformou” e abandonou a família. Ao se apaixonar por uma colega de sua sala, o garoto tem medo de sofrer o mesmo destino da mãe.
Classificação: Livre 

14h – Mostra Nacional
O Último Cine Drive-in
(2014, Drama/Comédia, 1h 40min)
Sinopse: Conta a história de reencontro entre um pai e um filho, tendo como pano de fundo o fim do último cinema drive-in do Brasil. O jovem operário Marlombrando (Breno Nina) precisa levar sua mãe (Rita Assemany) para fazer um exame médico em Brasília. O que seria uma breve viagem se torna uma longa batalha no terceiro maior hospital público do país. Sem ter a quem recorrer, Marlombrando precisará reencontrar seu pai, Almeida (Othon Bastos), ausente há muitos anos. Dono do Cine Drive-in de Brasília, Almeida insiste em manter vivo um tipo de cinema que já não atrai mais espectadores como na década de 70. Com a ameaça de demolição do cinema e o agravamento da doença de Fátima, pai e filho precisam resolver questões do passado para realizar um irresponsável plano de reencontro entre Fátima e o último Cine Drive-in.
Classificação: 12 anos 

16h –  Mostra Teen
É Fada!
(2016, Comédia, 1h 25m)
Direção: Cris D’Amato
Sinopse: Após se dar mal em uma série de trabalhos, a fada tagarela e atrapalhada Geraldine recebe a missão de ajudar a jovem Júlia. A garota vive com o pai e acaba de trocar de colégio. Ela tem dificuldade de lidar com os novos colegas e não é nenhum pouco popular na escola. A fada tentará mudar isso, ajudando em sua vida social e amorosa.
Classificação: 12 anos 

18h – Mostra MS 40 anos
Classificação: 18 anos 
Conceição dos Bugres (MS, 1981, Documentário, 9min)
Direção: Cândido Alberto da Fonseca
Sinopse: filmado nos anos 80, recuperado e digitalizado em 2016, a obra retrata de forma única a artesã construindo seus bugrinhos que se tornaram símbolo do estado. 

Nó de Rosa (MT, 2007, Ficção, 15min)
Direção: Gloria Albues
Sinopse: Rosa, Rosália e Rosário, três gerações de mulheres unidas pela dor. Rosa, nascida na fronteira entre Brasil e Bolívia, é filha de pai brasileiro e mãe boliviana. A trágica morte da mãe Rosália termina interferindo em sua sexualidade. Por meio de uma viagem, Rosa reconhece sua ancestralidade feminina na figura da avó Rosário e descobre a plenitude do prazer.

Um cara diferente (MS, Documentário, 24min)
Direção: Amanda Amaral e Hannah de Moliner
Sinopse: Contar a história do David Cardoso não é simples para um filme de pouco mais de 20 minutos. Um dos principais nomes do cinema da Boca do Lixo, David carrega consigo inúmeras memórias e particularidades em sua personalidade que não permeiam apenas o título de ‘rei da pornochanchada’, como é conhecido até hoje.

19h30 – Mostra Infantil
Amazônia (2014, Aventura/Família, 1h26)
Direção: Thierry Ragobert
Sinopse: Após um acidente de avião, Castanha, um macaco prego nascido e criado em cativeiro, se vê perdido e sozinho na imensidão da selva amazônica. O pequeno macaco se sente desamparado com a inesperada liberdade. Diante de um mundo totalmente coberto por uma densa e exuberante vegetação e repleto de animais, Castanha precisa encontrar seu caminho e se proteger das armadilhas da natureza. Rapidamente, ele entende que achar outros macacos pregos e conseguir ser adotado por eles pode ser a única forma de sobreviver. Acompanhando a jornada de Castanha o espectador irá conhecer o ciclo de vida da Floresta Amazônica.
Classificação: Livre 

00h – Mostra Cult
Animal Político (2016, Ficção, 1h15)
Direção: Tião
Sinopse: Uma vaca tenta se convencer de que é feliz. Numa noite, véspera de natal, a vaca confronta-se com uma sensação forte de vazio, algo estranho que ela nunca havia sentido. A crise a faz começar uma jornada por iluminação, em busca do seu verdadeiro eu.
Classificação: 14 anos 

Dia 30/07 – Domingo

10h – Mostra MS 40 anos
Caá, A Força da Erva (MS, 2005, Documentário, 55min)
Direção: Lú Bigatão
Sinopse: Conta a história do ciclo da erva mate que ocorreu na fronteira de MS com o Paraguai. Uma história emocionante que desbravou e desenvolveu nossa região e deixou marcas em nossa cultura.
Classificação indicativa: Livre

14h – Mostra Infantil
A Família Dionti (2017, Comédia/Drama, 1h36)
Direção: Alan Minas
Sinopse: O jovem Kelton vive no interior de Minas Gerais, junto do irmão e do pai. Eles trabalham no canavial, e fazem pequenos bicos na feira. Kelton sofre com a ausência da mãe, que “se transformou” e abandonou a família. Ao se apaixonar por uma colega de sua sala, o garoto tem medo de sofrer o mesmo destino da mãe.
Classificação: Livre

16h – Mostra Teen
Eu Fico Loko (2017, Comédia, 1h32)
Sinopse: Christian é um adolescente pouco popular na escola, que também não tem vida fácil em casa. Enquanto sofre bullying dos colegas e busca a sua própria identidade, ele se preocupa com o primeiro beijo, a primeira noite com uma garota… Christian também é um cinéfilo que grava paródias de filmes para colocar na Internet. Aos poucos, ele decide usar as redes sociais para contar as suas histórias de vida.
Classificação: 12 anos

18h – Mostra MS 40 anos
Classificação: 18 anos
Maria, chuva e cinema (MS, 2012, Ficção, 15min)
Direção: David Cardoso
Sinopse: Filmado em Maracaju, Terenos e Campo Grande o filme que mistura chuva e poesia conta a história do garoto José Darcy Cardoso que decide torna-se ator em São Paulo.  

Caingangue – A Pontaria do Diabo (1973, Faroeste, 1h41)
Direção: Carlos Hugo Christensen
Com David Cardoso
Sinopse: Um jovem é criado pelos índios caingangues, após ver seu pai ser assassinado em uma disputa de terras no Mato Grosso. Ele cresce e se torna o temível pistoleiro, conhecido pelo nome da tribo que o acolheu: Caingangue. Já adulto, ele resolve voltar para sua terra natal e descobre que o mandante da morte de seu pai se tornou o latifundiário mais poderoso da região.

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