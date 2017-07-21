Bonito terá Oficina de Observação de Aves nesta semana

Será realizada no período de 21 a 23 de julho de 2017 (de sexta a domingo), em Bonito, a Oficina de Observação de Aves - Birdwhatching (teoria e prática), ministrada pela ornitóloga e especialista em estudo de aves do Cerrado e do Pantanal (Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo), Maristela Benites.

O curso - que é gratuito e oferece 15 vagas - conta com o apoio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

DIA 21 DE JULHO – SEXTA-FEIRA Teórica 19h às 22H

DIA 22 DE JULHO – SÁBADO Manhã/prática 06h00 às 11h00 Tarde/teórica 15h00 às 17h00 Noite/prática 19h30 às 22h00

DIA 23 DE JULHO - DOMINGO Manhã/teórica 08h às 11h

Teoria: Sala de Reuniões da Secretaria de Turismo (Antigo Plenário da Câmara Municipal) Prática: Proximidades da Cidade de Bonito - MS

Material disponível: Binóculos, luneta e guias impressos de aves para serem utilizados no período do curso e também livros para sortear sobre as aves do Pantanal e Cerrado.