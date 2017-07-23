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Turismo

Bonito é eleito o melhor destino de ecoturismo do Brasil pela 14ª vez

Cidade se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável

Renan Nucci

Publicado em 23/07/2017 às 09:15

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Na última semana, os leitores e um júri especializado da revista de turismo mais respeitada do Brasil, a Viagem & Turismo (Editora Abril), mais uma vez elegeram Bonito o “Melhor Destino de Ecoturismo” do país. Já são 14 vitórias, 12 delas consecutivas, nos 17 anos do “Prêmio o Melhor de Viagem e Turismo 2017/2018”. São 25 categorias concorrentes que contemplam os melhores destinos, produtos e serviços relacionados ao setor de viagem e turismo, tanto nacionais quanto internacionais.

Bonito se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável. Considerado polo de ecoturismo, o município destaca-se como principal destino da região turística Bonito – Serra da Bodoquena. A região é destino de ecoturismo, aventura com preservação ambiental, gestão pública focada na sustentabilidade e capacidade de carga controlada. O voucher único, sistema desenvolvido pelo município de Bonito para monitoramento da capacidade de carga e que é modelo no mundo todo, é um dos responsáveis pela organização da atividade aliado à profissionalização da gestão e equipamentos turísticos.


O destino surpreende pelas belíssimas paisagens naturais, rios de águas cristalinas, praias de águas doces, cachoeiras, cavernas, grutas, dolinas e abismos, além da rica fauna composta principalmente por animais aquáticos, como peixes e jacarés, além de pássaros.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, o prêmio é mais que justo. “Ficamos muito felizes, pois esse prêmio só consolida o trabalho que vem sendo feito no destino que se tornou modelo de gestão. Cada vez mais o município vem se organizando para estruturar melhor sua oferta. Bonito é um dos poucos, senão o único destino do país que consegue controlar sua capacidade de carga de forma efetiva, focado na preservação do ecossistema e na qualidade da prestação de serviços. Esse conjunto faz com que Bonito seja imbatível” salienta Bruno.

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