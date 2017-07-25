MTur orienta prestadores de serviços turísticos e esclarece que Cadastur é totalmente gratuito

O Ministério do Turismo alerta os prestadores de serviços turísticos que o cadastramento no Sistema Cadastur é totalmente gratuito. E que, portanto, devem ser ignoradas correspondências eletrônicas relativas à cobrança de taxas admissionais e/ou cancelamento do certificado de cadastramento por se tratarem de fraude contra o sistema.

O alerta é motivado por denúncias recebidas pelo Ministério do Turismo de que prestadores de serviços cadastrados no sistema estariam recebendo mensagens com cobranças indevidas. A orientação é que eventuais mensagens com este tipo de abordagem não sejam abertas, uma vez que, inexiste qualquer taxa adicional, portal de faturamento do Cadastur, e muito menos, envolvimento direto da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), entidade que tem sido citada pelos fraudadores.

Para reforçar este alerta, o Ministério do Turismo está enviando mensagem eletrônica para o conjunto de empresas registradas em banco de dados do sistema. Além disso, publicou texto com orientações no portal do Cadastur: www.cadastur.turismo.gov.br.