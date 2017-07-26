Aquidauana vai receber ação de proteção à infância e juventude

Visando mobilizar e sensibilizar o trade turístico de Mato Grosso do Sul e as comunidades locais sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), com o apoio dos órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis, inicia a partir de agosto o projeto: “Fortalecendo os Destinos Turísticos de Mato Grosso do Sul: Oficinas e Encontro Estadual do Turismo – Proteção à Infância e Juventude em Mato Grosso do Sul”. Em Aquidauana, a palestra será realizada no dia 9 de agosto, na sede da Fundação de Cultura e Turismo – Fundact, a partir das 14h.

Em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro, o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres explicou que a palestra faz parte da programação dos 125 anos do município, que conta com uma extensa programação, começando no dia 30 de julho, o 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike e se encerra com a passagem de uma das etapas do Rally dos Sertões, no dia 25 de agosto.

Sobre a palestra do dia 9, Humberto explica que “é uma parceria do município com o governo do Estado”. O foco central é desenvolver ações de prevenção à violência, para garantir os direitos das crianças e adolescentes, em especial, o enfrentamento às violações de direitos humanos sexuais e ao trabalho infanto-juvenil nos destinos turísticos.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, alertar e sensibilizar o setor sobre a importância da prevenção da exploração do abuso sexual infanto-juvenil é uma das missões do órgão oficial de turismo. “É fundamental a presença do estado nas regiões, nivelando informações, sensibilizando a comunidade e os profissionais que trabalham na atividade turística, para que não aconteçam casos como este em nossos destinos turísticos”, destacou.

O trabalho está dividido em cinco etapas estratégicas que estabelecem metas, parcerias, a elaboração do Plano Estadual do Turismo Sustentável e Infância e a proposta de um Código de Conduta do Turismo Sustentável e Proteção à Infância e Juventude. Os documentos serão apresentados para a análise, aprovação e a assinatura de adesão dos empresários e instituições representativas do trade turístico.

Conforme a gestora de ações sociais da Fundação de Turismo e membro do Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes –(Comcex), Tânia Regina Comerlato, é importante que os profissionais do trade turístico firmem compromisso com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes para que não sejam coniventes com qualquer tipo de crime que porventura, possa vir ocorrer nos seus equipamentos turísticos.

As oficinas serão realizadas nas regiões turísticas do Pantanal, nos municípios de Corumbá, no Distrito de Albuquerque (Curva do Mosquito e comunidades e assentamentos locais), Estrada Parque, Passo do Lontra, Porto da Manga, Curva do Leque, Aquidauana, Anastácio, Miranda (pesqueiros e ranchos) e em Ladário. Na região Bonito-Serra da Bodoquena, as oficinas serão realizadas em Bonito, Bodoquena e Porto Murtinho (pousadas e pesqueiros locais) e na região Norte em Coxim e Costa Rica, fechando com o Encontro Estadual em Campo Grande.

O projeto tem apoio da Comissão Intersetorial de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de MS e Conselho Municipal, Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes de MS – Comcex/MS, o Conselho Estadual e Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e o trade turísticos.