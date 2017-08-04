2ª etapa do Campeonato de Canoagem e Stand Up está com inscrições abertas

Turismo
Organização emprestará pranchas para quem competir na categoria open
Bonito receberá a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up (SUP) Paddle. As provas serão realizadas dia 19 de agosto, após às 12h, na Praia da Figueira, com infraestrutura completa de bar, restaurante e vestiário. As inscrições estão disponíveis até dia 6 de agosto e custará R$ 80 por participante.
A disputa do SUP será na modalidade “race técnico” em percurso com boias de aproximadamente 500m. A organização do evento disponibilizará ainda pranchas para quem quiser competir na categoria open e não tiver o equipamento. Na canoagem, a disputa será na modalidade de “circuito por voltas” em percurso de aproximadamente 5 km.
Confira as categorias que serão realizadas:
-STAND UP PADDLE
RACE 12.6 (masculino e feminino)
OPEN (masculino e feminino)
-CANOAGEM
-TURISMO
-FEMINIMO OPEN
-MASTER 4,5
-JUNIOR
Mais informações sobre as inscrições e cronograma podem ser obtidas através do Telefone Stand UP Paddle (67) 98122-8122 e Canoagem (67) 99926-9971.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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