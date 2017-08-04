Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:17

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

2ª etapa do Campeonato de Canoagem e Stand Up está com inscrições abertas

Organização emprestará pranchas para quem competir na categoria open

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 11:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Bonito receberá a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up (SUP) Paddle. As provas serão realizadas dia 19 de agosto, após às 12h, na Praia da Figueira, com infraestrutura completa de bar, restaurante e vestiário. As inscrições estão disponíveis até dia 6 de agosto e custará R$ 80 por participante.

A disputa do SUP será na modalidade “race técnico” em percurso com boias de aproximadamente 500m. A organização do evento disponibilizará ainda pranchas para quem quiser competir na categoria open e não tiver o equipamento. Na canoagem, a disputa será na modalidade de “circuito por voltas” em percurso de aproximadamente 5 km.

Confira as categorias que serão realizadas:

-STAND UP PADDLE
RACE 12.6 (masculino e feminino)
OPEN (masculino e feminino)

-CANOAGEM
-TURISMO
-FEMINIMO OPEN
-MASTER 4,5
-JUNIOR

Mais informações sobre as inscrições e cronograma podem ser obtidas através do Telefone Stand UP Paddle (67) 98122-8122 e Canoagem (67) 99926-9971.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo