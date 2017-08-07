Em SP, Corumbá participa de road show "Isto é Mato Grosso do Sul"

Eventos
A iniciativa, que contou com parceria do Sebrae, teve o intuito de capacitar agentes de viagem do interior de São Paulo e promover rodadas de negócios com empresários sul-mato-grossenses
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur/Pantanal), participou do “Road Show Isto é Mato Grosso do Sul”. Organizado pelo Governo do Estado, no período de 1° a 03 de agosto, o Road Show percorreu as cidades paulistas de São José do Rio Preto, Bauru e Campinas.
A iniciativa, que contou com parceria do Sebrae, teve o intuito de capacitar agentes de viagem do interior de São Paulo e promover rodadas de negócios com empresários sul-mato-grossenses. O Road Show proporcionou contato personalizado junto ao trade. Toda a ação teve como foco o resultado que traz para o setor de Turismo. Permitiu, além da divulgação institucional, o estabelecimento de contatos profissionais para viabilizar a efetiva comercialização dos destinos.
Além das rodadas de negócio com os empresários paulistas, houve, por parte da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), apresentação sobre acesso e particularidades de destinos como as regiões turísticas do Pantanal, Bonito – Serra da Bodoquena e Campo Grande – Caminho dos Ipês.
''Esta ação foi de extrema importância, foi ao encontro das metas da Fundtur, como a promoção do destino Corumbá Incrível e o aumento do networking tanto institucional quanto dos empresários", ressaltou a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Maria Marjú Azambuja Venturini.
Após o Road Show, a caravana seguiu para a 21° Feira de Turismo de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP), que aconteceu nos dias 04 e 05 de agosto, em Ribeirão Preto (SP).
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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