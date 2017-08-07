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Em SP, Corumbá participa de road show "Isto é Mato Grosso do Sul"

A iniciativa, que contou com parceria do Sebrae, teve o intuito de capacitar agentes de viagem do interior de São Paulo e promover rodadas de negócios com empresários sul-mato-grossenses

Renan Nucci

Publicado em 07/08/2017 às 15:59

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A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur/Pantanal), participou do “Road Show Isto é Mato Grosso do Sul”. Organizado pelo Governo do Estado, no período de 1° a 03 de agosto, o Road Show percorreu as cidades paulistas de São José do Rio Preto, Bauru e Campinas.
 
A iniciativa, que contou com parceria do Sebrae, teve o intuito de capacitar agentes de viagem do interior de São Paulo e promover rodadas de negócios com empresários sul-mato-grossenses. O Road Show proporcionou contato personalizado junto ao trade. Toda a ação teve como foco o resultado que traz para o setor de Turismo. Permitiu, além da divulgação institucional, o estabelecimento de contatos profissionais para viabilizar a efetiva comercialização dos destinos.
 
Além das rodadas de negócio com os empresários paulistas, houve, por parte da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), apresentação sobre acesso e particularidades de destinos como as regiões turísticas do Pantanal, Bonito – Serra da Bodoquena e Campo Grande – Caminho dos Ipês.
 
''Esta ação foi de extrema importância, foi ao encontro das metas da Fundtur, como a promoção do destino Corumbá Incrível e o aumento do networking tanto institucional quanto dos empresários", ressaltou a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Maria Marjú Azambuja Venturini.
 
Após o Road Show, a caravana seguiu para a 21° Feira de Turismo de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP), que aconteceu nos dias 04 e 05 de agosto, em Ribeirão Preto (SP).

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