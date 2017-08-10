Ministro vem a MS discutir potencial turístico da região pantaneira

O ministro de Estado do Turismo, Marx Beltrão, estará nesta quinta-feira (10) em Corumbá (a 419 quilômetros da Capital), discutindo estratégias para fortalecer o turismo na região.

A visita ocorre durante a primeira edição do seminário "Turismo no Pantanal - Perspectivas de Desenvolvimento" que dentre outros debates, propõe apresentar ao ministro o potencial turístico da região que é rica em potencial histórico e um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul.

Estaram presentes ainda o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, e o Deputado Federal, Carlos Marun. No encontro também será assinada ainda a Carta de Corumbá.