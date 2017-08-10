Ministro vem a MS discutir potencial turístico da região pantaneira

Turismo
O ministro de Estado do Turismo, Marx Beltrão, estará nesta quinta-feira (10) em Corumbá (a 419 quilômetros da Capital), discutindo estratégias para fortalecer o turismo na região.
A visita ocorre durante a primeira edição do seminário "Turismo no Pantanal - Perspectivas de Desenvolvimento" que dentre outros debates, propõe apresentar ao ministro o potencial turístico da região que é rica em potencial histórico e um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul.
Estaram presentes ainda o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, e o Deputado Federal, Carlos Marun. No encontro também será assinada ainda a Carta de Corumbá.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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