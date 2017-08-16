Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:18

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Embrapa e Prefeitura de Ladário discutem parceria

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/08/2017 às 13:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em uma reunião na Embrapa Pantanal, o chefe-geral Jorge Lara recebeu o Prefeito de Ladário (MS), Carlos Ruso, para discutir parcerias entre as instituições que possam beneficiar o desenvolvimento do município e da região pantaneira. "A vinda do Carlos à nossa unidade reforça as ações da Embrapa Pantanal visando uma aproximação do poder público (...). Ladário pode funcionar como um modelo para que a gente possa transformar nossas ideias em ações, medir os resultados e, aí sim, multiplicá-las para outros locais".

Fundada em 1778, a cidade de Ladário é circundada pelo Pantanal. O município fica a 12 km da fronteira com a Bolívia e possui, entre suas riquezas naturais, minerais como o ferro e o calcário, de acordo com informações da Prefeitura Municipal. Atualmente, tem cerca de 20 mil habitantes, segundo o IBGE. "Isso permite uma aproximação muito grande entre produtores e Prefeitura - ou seja, entre governo e produção. É exatamente nessa interface que a Embrapa deve atuar com suas pesquisas e no processo de transferência de tecnologia", diz Lara.

De acordo com o chefe-geral, a cidade de Ladário é uma parceira tradicional da unidade pantaneira de pesquisa - especialmente no que diz respeito à área da agricultura familiar. Nesse sentido, a conversa abordou temas relacionados à produção de hortifrutigranjeiros nos assentamentos da cidade, o potencial da região para a apicultura, questões sobre meio ambiente e piscicultura, discutindo o que seria possível realizar de acordo com as condições do município.

Para o prefeito Carlos Ruso, esse contato deve favorecer o aprimoramento plural e sustentável das atividades produtivas locais, beneficiando desde os produtores pecuários até os agricultores familiares dos assentamentos. "Teremos uma segunda reunião com os secretários de Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fomento e Desenvolvimento Econômico para que possamos, a partir daí, desenhar um projeto de futuro que venha somar para o desenvolvimento do Pantanal".

Jorge Lara destaca que as próximas ações devem incluir o estabelecimento de convênios, a transferência de tecnologia para a produção de hortas e o trabalho com a transição agroecológica nesses locais, buscando ofertas nutricionais para os municípios da região.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo