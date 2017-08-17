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AAAC participa de vídeo que vai promover o Turismo em Mato Grosso do Sul

Imagens com os ciclistas foram feitas na tarde desta quinta-feira em Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 17/08/2017 às 17:14

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A AAAC – Associação Anastaciana Aquiduanense de Ciclismo participa da nova campanha que vai promover o Turismo de Mato Grosso do Sul. A gravação das imagens foi realizada na tarde desta quinta-feira (17). O produtor responsável pelo trabalho, Leandro Caminha explica que o vídeo será exibido durante a feira Abav Expo Internacional de Turismo. 

O evento acontecerá entre 27 e 29 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.  “Nós passamos por cidades como Bonito, Corumbá e entramos em algumas fazendas como a São Francisco, Caiman e outras propriedades do estilo “day use”, explica Leandro. Segundo o produtor, a campanha vai explorar os sentidos. As fotos da campanha estão sendo feitas pelo fotógrafo Alex Prappas. 

Para o presidente da AAAC, Rubens dos Santos, a participação da associação no vídeo será importante não só para o setor do turismo, mas também para a prática do esporte na região. “Isso vai elevar a participação dos ciclistas tanto de Aquidauana quanto de Anastácio, mostrando a força da nossa união, junto com nossos patrocinadores. 

Este ano, o foco da ABAV Expo será a geração de negócios. Em 2016, foram mais de 3 mil inscritos.  Realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), a ABAV Expo Internacional de Turismo é a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira. A entidade está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com uma base de 3 mil associadas, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras que respondem pela movimentação de 80% das vendas do mercado.

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