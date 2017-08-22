No frio, casal vai pra baixo d'água em busca do cenário perfeito para fotos

Com movimentos leves, Letícia e Filipe deram um show de amor longe da superfície durante um ensaio de casamento em baixo d’água. Juntos há 7 anos, o casal sempre adorou a natureza e o esporte radical. Por isso, eles decidiram fazer algo que tivesse a cara dos dois.

A ideia partiu da advogada Letícia Nunes Cordeiro, 23 anos, pesquisando sobre casamentos. “Não queria nada tradicional, mas estava difícil escolher vendo que praticamente tudo já foi feito e na água tinha certeza que seria um desafio”, conta.

O noivo. Filipe Abreu Calvalcanti, de 31 anos, também apaixonado pela natureza, não pensou duas vezes em aceitar a ideia. O local escolhido foi uma fazenda de Bonito, cidade onde toda história de amor começou. “Nos conhecemos em Campo Grande e ele me chamou para viajar até Bonito. Foi lá que começamos a ficar e estamos apaixonados até hoje”.





Juntos, mergulharam no Rio Formoso em busca do cenário perfeito para o amor. Mas nem Letícia imaginava os desafios que teria pela frente, começando pelo pedido.

“Quando falei para o fotógrafo a nossa ideia, ele até pensou que fosse algo em uma cachoeira, mas quando expliquei que queria mergulhar, ele me disse que nunca havia feito um ensaio desse jeito, mas topou na hora”.

Letícia, o noivo, a enteada e o fotógrafo Lusival Junior viajaram até Bonito em um sábado de manhã. Entusiasmada, ela admite que não imaginava o frio que enfrentaria pela frente. “O lugar onde fotografamos é próximo a uma mata fechada. Sem contar que a água de lá é muito gelada. Naquele momento eu pensei: que ideia foi essa?”, questionou.

Mas a vontade era tanta que o casal resolveu treinar antes das fotos. “A gente ficava cerca de um minuto e meio em baixo d’água fazendo as poses. Não era fácil porque meu vestido subia e me levava para a superfície, então fomos nadando e se soltando enquanto mergulhávamos”.

O ensaio durou cerca de duas horas que renderam fotografia incríveis. “Adoramos o resultado. As fotos ficaram com a leveza que a gente queria e um conceito diferente”.

Letícia e Filipe sobem ao altar no próximo sábado (26), em uma cerimônia que promete mais surpresas. “Não será algo comum e quem fará a celebração será uma amiga que é jornalista, e vai preparar um momento emocionante que nem a gente sabe como será”, revela.