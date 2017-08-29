Rally dos Sertões neste ano é considerado um dos mais desafiadores

Esportes
A atual edição do Rally dos Sertões, que passou por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi considerada uma das mais desafiadoras. Esta foi a 25ª edição. A última etapa teve percurso de Aquidauana a Bonito e o trecho que passou por parte do Pantanal exigiu muito de pilotos e navegadores.
Na disputa por regularidade, a dupla Otávio Enz e Allan Enz cruzou a rampa de chegada no sábado, em Bonito, na terceira colocação, no final ficaram em 2º lugar na disputa.
Os pilotos nos carros de regularidade comemoraram a conclusão do desafio, formado para a modalidade por 2.821 quilômetros. O evento que fez parte do Campeonato Rally Cross Country para motos, quadriciclos, UTVs e carros, teve início no último dia 19 de agosto, na capital goiana.
A sétima e última etapa do roteiro largou de Aquidauana (MS) com 378,40 quilômetros, sendo 151,99 quilômetros de especial navegada ao completar em 3º lugar Otávio garantiu o 2º mais rápido entre os carros da categoria Super Master ao lado do filho Allan Enz.
“Foi um rali muito duro, com um altíssimo grau de dificuldades”, disse Otávio Enz, pela 2ª vez na prova. “A felicidade de cruzar a rampa de chegada é enorme”, acrescentou o piloto.
A dupla de Apucarana (PR) marcou duas vitórias (quinta e sexta etapas), dois segundos lugares (primeira e quarta), um terceiro lugar (sétima etapa), além de um quarto e quinto lugares, ao final na classificação geral somaram um total de 174 pontos ganhos.
A 25ª edição do Rally dos Sertões entra para a história como sendo uma das que mais exigiu conhecimento técnico de seus competidores e resistência dos veículos.
Entre a partida em Goiânia (GO), no dia 19 de agosto, e a chegada em Bonito (MS). O ineditismo do roteiro, que pela primeira vez passa pelo Mato Grosso do Sul, em terras do Pantanal, também foi um outro fator que equiparou o grau de dificuldade dos pilotos, já que alguns nunca haviam passado por estas regiões competindo.
Foram sete dias desgastantes, porém de pura aventura, tanto para os competidores, quanto para as máquinas e para as equipes de apoio, que seguiram todo o percurso em caravana.
Já em Bonito, a festa do 25º Rally dos Sertões seguiu bonita, com a chegada dos pilotos. A cerimônia de premiação também aconteceu no mesmo local, na Praça da Liberdade, na Rua Coronel Pilad Rebuá.horas.
Resultado da sétima etapa do Rally dos Sertões - Regularidade:
CATEGORIA SUPER MASTER
1º) 406 Fernando Possetti / Cristina Starlling Posseti, 40 pontos ganhos
3º) 402 Renato Ferreira Martins / Enedir Da Silva Junior, 34
3º) 405 Otávio Enz Filho / Allan Henrique Enz, 30
4º) 401 Oscar Jose Schmidt / Gustavo Schmidt, 26
5º) 413 José Carlos da Silva / Vander Hirt, 22
6º) 417 Olair Fagundes / Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior, 20
CATEGORIA GRADUADOS
1º) 409 Milton Roberto Dresch / Alexandre Rech, 37 pontos ganhos
2º) 408 José Eduardo Guerra / Marcia Maria Esteves Guerra, 35
3º) 410 Aurélio Bilhalva / Tiago Poisl, 30
4º) 416 Marcelo Faustino Pereira / Waldemberg Barros, 28
5º) 415 Roberto Emery Bontempo / Leonardo José Berg Martins, 22
CATEGORIA TURISMO
1º) 407 Giovani Arnaldo de Mello / Pedro Pescador de Mello, 35 pontos ganhos
2º) 411 Sandra Dias / Maurício Gonçalves, 35
3º) 403 Leonardo Lanziotti Da Costa / Priscila Nogueira Maciel, 30
4º) 414 Sergio Ricci / Alessander Monteiro Soares, 27
5º) 404 Paulo Renato Martins / Regiane Salgado Pagnard, 23
6º) 412 Renato Fagundes Leal / Rodrigo Kemparski Pavan, 22
Classificação acumulada, após sete etapas do Rally dos Sertões - Regularidade:
CATEGORIA SUPER MASTER
1º) 406 Fernando Possetti / Cristina Starlling Posseti, 180 pontos ganhos
2º) 405 Otávio Enz Filho / Allan Henrique Enz, 174
3º) 402 Renato Ferreira Martins / Enedir Da Silva Junior, 171
4º) 401 Oscar Jose Schmidt / Gustavo Schmidt, 165
5º) 417 Olair Fagundes / Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior, 132
6º) 413 José Carlos da Silva / Vander Hirt, 112
CATEGORIA GRADUADOS
1º) 408 José Eduardo Guerra / Marcia Maria Esteves Guerra, 180 pontos ganhos
2º) 409 Milton Roberto Dresch / Alexandre Rech, 175
3º) 416 Marcelo Faustino Pereira / Waldemberg Barros, 174
4º) 410 Aurélio Bilhalva / Tiago Poisl, 167
5º) 415 Roberto Emery Bontempo / Leonardo José Berg Martins, 118
CATEGORIA TURISMO
1º) 411 Sandra Dias / Maurício Gonçalves, 197 pontos ganhos
2º) 403 Leonardo Lanziotti Da Costa / Priscila Nogueira Maciel, 170
3º) 404 Paulo Renato Martins / Regiane Salgado Pagnard, 153
4º) 414 Sergio Ricci / Alessander Monteiro Soares, 151
5º) 407 Giovani Arnaldo de Mello / Pedro Pescador de Mello, 149
6º) 412 Renato Fagundes Leal / Rodrigo Kemparski Pavan, 122
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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