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Economia

Aumenta a procura dos brasileiros por serviços de setor de aviação

Número de passageiros e busca por voos domésticos cresceu em relação a julho do ano passado. Empresas também ampliaram oferta de transportes

Renan Nucci

Publicado em 30/08/2017 às 15:59

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Os serviços de aviação estão sendo mais procurados pelos viajantes brasileiros. Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) mostram que em julho deste ano, houve um crescimento de 3,83% na busca por voos domésticos e de 4,43% no volume de passageiros transportados, somando 8,6 milhões viagens realizadas.

A pesquisa fez um comparativo entre julho de 2017 e o mesmo período em 2016. Além da procura, a oferta de transporte oferecida por companhias como Avianca, Gol, Latam e Azul teve um aumento de 4,59% em relação a julho do ano passado.

Lançado em abril pelo governo federal, o Brasil + Turismo prevê o aumento da divulgação dos destinos nacionais com o objetivo de estimular o turismo interno e chegar a marca de 100 milhões de brasileiros viajando em 2022. Atualmente, esse número é de 60 milhões.

“Números como este comprovam a importância do turismo para o crescimento da economia nacional em razão de seu alto potencial para a geração de emprego e renda. Por isso, o Ministério do Turismo tem investido em uma série de ações para fortalecer o setor tanto em investimento de infraestrutura como também em qualificação profissional”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Além do aumento da promoção, o Brasil + Turismo prevê ainda a abertura do capital de companhias aéreas nacionais e a entrada de 100% estrangeiras, desde que tenham sede no Brasil e sejam constituídas pela lei nacional. A medida, que está em tramitação no Congresso Nacional, tem como objetivo aumentar a conectividade aérea do país, ampliando o número de voos e rotas para beneficiar o turismo doméstico.

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