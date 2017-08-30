Aumenta a procura dos brasileiros por serviços de setor de aviação

Economia
Número de passageiros e busca por voos domésticos cresceu em relação a julho do ano passado. Empresas também ampliaram oferta de transportes
Os serviços de aviação estão sendo mais procurados pelos viajantes brasileiros. Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) mostram que em julho deste ano, houve um crescimento de 3,83% na busca por voos domésticos e de 4,43% no volume de passageiros transportados, somando 8,6 milhões viagens realizadas.
A pesquisa fez um comparativo entre julho de 2017 e o mesmo período em 2016. Além da procura, a oferta de transporte oferecida por companhias como Avianca, Gol, Latam e Azul teve um aumento de 4,59% em relação a julho do ano passado.
Lançado em abril pelo governo federal, o Brasil + Turismo prevê o aumento da divulgação dos destinos nacionais com o objetivo de estimular o turismo interno e chegar a marca de 100 milhões de brasileiros viajando em 2022. Atualmente, esse número é de 60 milhões.
“Números como este comprovam a importância do turismo para o crescimento da economia nacional em razão de seu alto potencial para a geração de emprego e renda. Por isso, o Ministério do Turismo tem investido em uma série de ações para fortalecer o setor tanto em investimento de infraestrutura como também em qualificação profissional”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.
Além do aumento da promoção, o Brasil + Turismo prevê ainda a abertura do capital de companhias aéreas nacionais e a entrada de 100% estrangeiras, desde que tenham sede no Brasil e sejam constituídas pela lei nacional. A medida, que está em tramitação no Congresso Nacional, tem como objetivo aumentar a conectividade aérea do país, ampliando o número de voos e rotas para beneficiar o turismo doméstico.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS