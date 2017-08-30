Encontro em Corumbá conclui rodada de seminários do Ministério do Turismo

Pantanal
Evento é a oportunidade para que representantes do órgão apresentem ações voltadas ao desenvolvimento do turismo nas cidades que receberam apoio do Ministério para divulgação de seus festejos juninos
Corumbá, porta de entrada do Pantanal e palco da tradicional festa do Banho de São João, recebeu na terça-feira (29) o quinto e último Seminário de Promoção e Qualificação, realizado pelo Ministério do Turismo nas cidades contempladas pela Pasta com ações de apoio a eventos juninos.
Durante o encontro, no Centro de Convenções Miguel Gómez, gestores públicos e representantes do trade local tiveram a chance de apontar prioridades na área e conferir ações do MTur voltadas ao desenvolvimento do setor, como o posicionamento de produtos no mercado e iniciativas de capacitação profissional.
O seminário encerrou um ciclo de eventos do tipo realizados no mês de agosto em Campina Grande (PB), São Luís (MA), Bragança (PA) e Belo Horizonte (MG). As cidades foram selecionadas por meio de chamada pública para receber press trips, quando jornalistas e blogueiros conheceram os festejos juninos e divulgaram atrativos das regiões.
O coordenador-geral de Produtos Turísticos do MTur, Cristiano Borges, comemorou a grande adesão aos encontros e prevê avanços no enfrentamento de desafios, a exemplo da sazonalidade. “A receptividade foi muito boa. Os participantes conhecem ações como o Calendário Nacional de Eventos, cursos de qualificação e buscam uma forma de superar gargalos do setor”, relatou.
Além da exposição dos resultados das press trips, os seminários proporcionam alinhamento com vistas a novos projetos. União esta que, segundo Viviane Neves, gerente da Fundação de Turismo do Pantanal, é essencial à consolidação de produtos. “Precisamos efetivar os festejos e outros atrativos no mercado e o respaldo do MTur, falando pro nosso trade, é importante”, vislumbrou.
Os encontros permitem, ainda, a abordagem de assuntos como o reforço da importância do Cadastur, cadastro de prestadores de serviços turísticos do MTur, para incentivo à formalização de atividades; boas práticas de turismo responsável e tendências de segmentação no setor.
Aluizer Malab, presidente da Belotur, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, cidade que sediou o seminário no dia 17 de agosto, considera a oportunidade de qualificação o principal benefício dos encontros. “Além de identificar necessidades de promoção e qualificação, foi uma ótima oportunidade para a cadeia produtiva da cidade se capacitar ainda mais”, avaliou.
A realização das press trips fez parte da estratégia do MTur de transformar os festejos juninos em produtos atrativos aos mercados doméstico e internacional. Apenas neste ano, o Calendário Nacional de Eventos do órgão contabilizou mais de 100 festejos juninos em todas as regiões do país.
Economia
O impacto financeiro dos festejos juninos comprova o potencial dos eventos na geração de fluxo turístico e divisas. Campina Grande contabilizou a movimentação financeira da ordem de R$ 200 milhões, alta de 25% em relação a 2016, com 2,5 milhões de visitantes nos 30 dias de celebração.
No Maranhão, as festas injetaram R$ 60 milhões na economia local, sendo R$ 20 milhões provenientes apenas do São João de Todos, em São Luís. Na capital mineira, por sua vez, o Arraial de Belo Horizonte atraiu 185 mil frequentadores e movimentou R$ 1,68 milhão.
Já o Banho de São João de Corumbá recebeu 51 mil pessoas, com um saldo de R$ 430 mil, e o Arraial dos Caetés de Bragança foi o destino de um público superior a 50 mil, fazendo circular R$ 124,5 mil no município.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS