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Turismo

Marcos Trad cobra conclusão do Aquário do Pantanal para fomentar turismo

Ele diz que Azambuja deveria dar satisfação do dinheiro da população

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/09/2017 às 07:58

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Durante o lançamento do Plano Municipal de Turismo que aconteceu hoje no Sebrae-MS, o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad declarou que, se o Aquário do Pantanal estivesse pronto, a economia da cidade estaria bem melhor e fomentaria o turismo da Capital. “Não consegui falar com o governador (Reinaldo Azambuja), mas hoje seria uma excelente oportunidade para dar satisfação do dinheiro de todos os sul-mato-grossenses”, disse o prefeito. 

Na agenda, Marcos salientou a importância da Capital ter um plano estratégico no setor de turismo e adiantou sobre a reunião que a prefeitura terá com a Caixa Econômica Federal na semana que vem. 

O encontro do prefeito com representantes da Caixa, seria na semana passada, mas foi cancelado. O objetivo da reunião é angariar recursos para finalizar projetos e obras inacabadas como o Centro Municipal de Belas Artes; o Centro de Arte e Esporte Unificado do Jardim Noroeste e do Jardim Parque do Sol e a reforma e construção de quatro Terminais de Transbordo.

Além de firmar operações de crédito com a Caixa Econômica, a prefeitura quer fazer Parcerias Público Privadas (PPP) em que o banco vai oferecer o aporte técnico para que as parcerias sejam firmadas.

A solenidade de entrega dos Protocolos de intenção do FINISA e CPAC, além da assinatura da parceria seria na quinta-feira passada (24), mas foi agendada para a próxima semana. 

Com a assinatura dos protocolos de intenção para a realização de operações de crédito junto à União, a Prefeitura busca, por intermédio da Caixa Econômica Federal, aderir às linhas Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento (CPAC) e  Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Os CPACs são destinados ao financiamento de contrapartida das obras e urbanizações dos Córregos Bálsamo, Segredo e Taquaral.

Já os projetos objetos do Finisa incluem: a conclusão do Centro de Arte e Esporte Unificado – CEU do Jardim Noroeste e o CEU do Jardim Parque do Sol; a conclusão do Centro Municipal de Belas Artes; a construção, de quatro Terminais de Transbordo;  recapeamento de  ruas e avenidas da cidade, além da requalificação da Avenida Bom Pastor e a realização de estudos de viabilidade técnica e financeira do Sistema Troncalizador do Sistema Integrado de Transporte.

CENTRO DE BELAS ARTES


A secretária de Turismo do município, Nilde Brum, disse que o projeto do Centro de Belas Artes terá a proposta requalificada para que na próxima reunião com a Caixa Econômica Federal, levantamento seja apresentado a fim de viabilizar o restante do recurso necessário para começar a obra. “O valor é em torno de R$ 10 milhões, mas parte desse recurso já foi investido e não sei o saldo”, disse a secretária.   

A parceria será firmada a partir de dois convênios, um com o Ministério do Turismo e outro com a Caixa. 

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