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Bonito recebe encontro nacional de motos Harley Davidson neste mês

Evento comemora 45 anos de fundação do Balaios Moto Clube

Renan Nucci

Publicado em 05/09/2017 às 16:12

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Com desfile, exposição e shows Bonito recebe nos próximos dias 15, 16 e 17 de setembro mais um evento de repercussão nacional, desta vez para comemorar os 45 anos da criação do "Balaios Moto Clube", reunindo na Praça da Liberdade mais de 300 motocicletas da marca Harley Davidson.

Fundado 15 de setembro de 1969, o clube é formado por empresários, profissionais liberais e funcionários públicos e têm sedes no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Divinópolis (MG), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Distrito Federal (DF), Costa do Sol (RJ), ABC (SP), Zona Sul (SP), Barra (RJ), Blumenau (SC), Juiz de Fora (MG) e Ponta Porã (MS).

Segundo o organizador do evento, Gian Jorge Crivellente, a data foi sugerida para possibilitar a comemoração em uma cidade que representasse liberdade, tranquilidade, paz e respeito à natureza, que são expectativas dos motociclistas, e a cidade de Bonito se enquadrou perfeitamente nessas diretrizes.

Apoio


Para a realização do encontro os seus organizadores visitaram Bonito no início de junho deste ano, ocasião em que se encontraram com o prefeito municipal, Odilson Soares, e com o secretário Augusto Mariano, e solicitaram apoio do município por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

De acordo com o secretário Augusto o apoio é importante para estimular a movimentação financeira do município e a cadeia produtiva do turismo, já que o evento movimentará a cidade reunindo pelo menos 500 pessoas, entre motociclistas e familiares, favorecendo a rede hoteleira, gastronômica e turística.

"Estamos dando continuidade ao trabalho de planejamento e captação de eventos para o período de baixa temporada, contribuindo para aquecer a economia local", afirmou o secretário.

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