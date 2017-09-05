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Turismo

Gerador de fluxo turístico, Fegasa é contemplado com R$ 50 mil do Estado

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/09/2017 às 07:50

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O Festival Gastronômico Sabores das Américas (Fegasa), promovido pela Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal, foi habilitado para receber R$ 50 mil, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS). Os recursos integram edital (002/2017) de chamamento público, que tem como objetivo apoiar eventos geradores de fluxo turístico nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Fegasa foi habilitado na categoria "Evento Gastronômico", que coloca em evidência e divulga a culinária, gastronomia, temperos e matérias primas da culinária estadual. O edital estabelece que os valores de repasse sejam de acordo com a categorização dos municípios das regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro. As cidades com melhor posicionamento receberão um pouco mais de recursos, no valor de até R$ 50 mil, pois estão mais preparados para realizar os eventos.

Ao todo, foram habilitadas 13 propostas de nove municípios sul-mato-grossenses. Para selecionar as propostas, a Fundtur/MS também levou em consideração o apoio das instâncias de governança municipais ou regionais, a cobertura da divulgação e promoção do evento, medidas para prevenir e combater todo e qualquer desrespeito ao ser humano, como o combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao turismo sexual, entre outros.

A sexta edição do Festival Gastronômico Sabores das Américas acontecerá de 30 de novembro a 02 de dezembro. Antes, no período de 14 de novembro a 29 do mesmo mês, será realizado o Circuito Gastronômico dos Restaurantes para escolha do prato do Festival.

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