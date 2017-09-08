Caminho para cidades turísticas, BR-262 tem congestionamento

Turismo
Trecho em recuperação tem bloqueios e por isso motoristas enfrentam fila na estrada
Obra de recapeamento no trecho da BR-262 deixa o tráfego lento neste feriado de 7 de Setembro. O bloqueio, no sistema “pare e siga”, começa na entrada do Balneário Canindé (km 373) e vai até a curva do Jaraguá (km 379), entre Campo Grande e Terenos. O congestionamento chega a 5km de cada lado da pista.
A obra está sendo realizada há vários dias, mas nesta quinta-feira surgiu a fila em razão do movimento do feriadão. A estrada é caminho para municípios turísticos, como Corumbá e Bonito. Motoristas estão sendo surpreendidos pelo congestionamento na estrada.
A pista é liberada de cada 10 a 15 minutos, o que acaba formando fila. A orientação é feita pelos próprios funcionários da obra. A BR-060 pode ser uma rota alternativa para quem vai à cidade de Bonito. Já para Corumbá, que não tem outro caminho, o jeito é ter paciência e aguardar.
Bloqueios - Desde às 5h desta quinta-feira movimentos sem-terra bloquearam três rodovias de Mato Grosso do Sul (BR-267, BR-163 e BR-060). Os manifestantes pedem que o Governo Federal desbloqueie recursos para que novas áreas sejam liberadas.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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