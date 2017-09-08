Caminho para cidades turísticas, BR-262 tem congestionamento

Obra de recapeamento no trecho da BR-262 deixa o tráfego lento neste feriado de 7 de Setembro. O bloqueio, no sistema “pare e siga”, começa na entrada do Balneário Canindé (km 373) e vai até a curva do Jaraguá (km 379), entre Campo Grande e Terenos. O congestionamento chega a 5km de cada lado da pista.

A obra está sendo realizada há vários dias, mas nesta quinta-feira surgiu a fila em razão do movimento do feriadão. A estrada é caminho para municípios turísticos, como Corumbá e Bonito. Motoristas estão sendo surpreendidos pelo congestionamento na estrada.

A pista é liberada de cada 10 a 15 minutos, o que acaba formando fila. A orientação é feita pelos próprios funcionários da obra. A BR-060 pode ser uma rota alternativa para quem vai à cidade de Bonito. Já para Corumbá, que não tem outro caminho, o jeito é ter paciência e aguardar.

Bloqueios - Desde às 5h desta quinta-feira movimentos sem-terra bloquearam três rodovias de Mato Grosso do Sul (BR-267, BR-163 e BR-060). Os manifestantes pedem que o Governo Federal desbloqueie recursos para que novas áreas sejam liberadas.