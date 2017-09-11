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Turismo

Pertinho de Campo Grande, Bodoquena esconde paraísos esculpidos pela natureza

Lugar de belezas naturais exuberantes, cidade tem grande potencial turístico na rota Bonito/Pantanal

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/09/2017 às 14:30

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A cidade de Bodoquena, distante 273 quilômetros de Campo Grande, é um município com belezas naturais exuberantes e tem um grande potencial turístico. Mesmo com um grande crescimento nos últimos anos, 'Bodoca' como é conhecida, ainda sofre com os poucos hotéis e a dificuldade de abrigar turistas em grandes eventos. 

Pensando nessa dificuldade, agora a cidade conta com a 'Casa de Campo Charme Serra da Bodoquena'. A proprietária do local, Solange Fraga Vieira, há muitos anos possui o espaço e, para unir forças com o município, ela resolveu fazer uma pousada que conta com a capacidade de hospedar dez pessoas.

"Quando a prefeitura promove eventos na cidade, a quantidade de turistas é maior do que a quantidade de leitos nos hotéis. Pessoas precisam alugar quartos de suas casas para conseguir dar conta da demanda. A cidade está ficando cada vez mais conhecida pelas suas belezas e como já tinha o espaço, resolvi unir o útil ao agradável", destacou a proprietária. 

A pousada não é como um hotel, é um lugar onde o turista consegue se sentir 'em casa'. Com um amplo espaço e cortada pelo 'Córrego Azul', o local é ótimo para quem procura descanso e paz.

"Temos uma horta, um rio e vendemos produtos que fabricamos aqui mesmo. A cozinha fica livre para as pessoas que gostam de cozinhar, a intenção é fazer com que o turista busque aconchego. Assim, eles podem fazer seus passeios pela cidade e estar hospedado em um lugar tranquilo", explicou Solange.

Distante apenas 70 quilômetros de Bonito, cidade mundialmente conhecida por suas belezas naturais, Bodoquena não fica muito atrás com seus parques e balneários. Sem contar os passeios pela Serra. Para a secretária de Turismo do município, Vivian Cruz, a cada ano que passa está aumentando a procura dos turistas pela cidade.

"Costumamos dizer que a cidade faz parte da rota 'Pantanal Bonito'. A dificuldade ainda é a capacidade de abrigar os turistas. Existem eventos que atinge até 1500 pessoas e não temos leitos nem para mil deles. Essa pousada vem somar com a cidade, ajudando pelo menos com pouco esse obstáculo que o município enfrenta", disse a secretária. 

Quem se interessou, a diária custa R$120 com o café da manhã incluso. As reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 99986-1716.

Balneários para visitar em 'Bodoca' 

Betione 

Com águas cristalinas o Balneário Betione, oferece Banho de rio para crianças e adultos com pequenas quedas de cachoeiras, Bar, Restaurante, Hospedagem, quiosques com churrasqueiras, redário e camping.

Cabeceira do Betione

O Balneário Cabeceira do Betione possui trilhas, cachoeiras, quadra de vôlei, quiosques, área de camping, restaurante que serve porções e pratos feitos, churrasqueiras, também disponibiliza aluguel de boias, caiaque e coletes salva-vidas.

Dominguinhos
Contemplação da natureza área para banhos no Rio Campina. Estrutura com bar com petisco, mesas de sinuca, churrasqueira para alugar e área camping.

Ferracini

Local com água tranquila, possui quadra de vôlei, mesas de sinuca, churrasqueiras, escorregador, camping, bar, restaurante, porções e tanques para pesca (Pesque e Pague).


Pesqueiro Chapena

MS 339, à 45 km da área central. Às margens do Rio Miranda, o pesqueiro chapena possui apartamentos simples e com ar condicionado, aluguel de barcos, restaurante, isca viva e piloteiro. 


Por do Sol de Bodoquena

O Balneário possui restaurante, piscina adulto e infantil, playground, camping, cachoeiras e apartamentos com ar e café da manhã.   


Recanto 3ELLLS 

Área de lazer com área para banho no rio Campina, casa mobiliada, apartamentos com ar condicionado, TV e Telefone, área para churrasco, quiosques, mesa de sinuca e playground.


Recanto dos Ipês

Área de banho no Rio Campina, com cozinha equipada, churrasqueira, freezer e mesa de sinuca.


Refúgio Ecológico Canaã

O Atrativo esta localizado no Assentamento Canaã possui aérea para banho no Rio Salobra, boias, Tirolesa, trilhas, contato com animais silvestres, restaurante, quiosques com churrasqueiras e pias, camping e apartamentos com ar condicionado.

Vale do Paraíso

Localizado no Assentamento Canaã possui amplo estacionamento, quiosques com churrasqueiras e pias, cozinha equipada, aérea para banho no Rio Salobra, quadra de vôlei.

 

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