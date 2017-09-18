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Destinos no Brasil

Estrada Parque de Piraputanga é 8ª de lista de 32 destinos imperdíveis do Brasil

Daniele Valentin

Publicado em 18/09/2017 às 07:30

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A Estrada Parque de Piraputanga, que abrange Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti, é formada por afluentes do Rio Aquidauana e possui uma fauna exuberante. A região é considerada uma das mais bonitas do sudoeste sulmatogrossense e está entre os 32 destinos imperdíveis e, ainda, pouco conhecida por brasileiros.

A lista divulgada pelo blog Mochila Brasil do Uol, selecionou paisagens brasileiras sensacionais que ainda são extremamente pouco conhecidas até mesmo entre o público mochileiro. São cachoeiras, praias, piscinas naturais e dunas pouco citadas em blogs e relatos de viagem do gênero. Alguns com  infra-estrutura turística, outros sem absolutamente nenhuma.

A publicação do Blog traz uma lista geral dos destinos do Brasil e faz parte da série de posts "Destinos pouco Conhecidos".

Estrada Parque de Piraputanga

Localizada a pouco mais de 90 quilômetros de Campo Grande, no seu trajeto se percorre os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão.

O local cercado de lendas é considerado um lugar mágico. A beleza cênica da região, emoldurada pelos paredões de arenito da Serra de Maracaju e pelo Rio Aquidauana – cujo rio o Visconde de Taunay declarou seu encantamento por suas águas –, atrai visitantes amantes da natureza, da pesca e do turismo de contemplação.

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