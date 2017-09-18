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Mato Grosso do Sul soma 47 municípios no novo Mapa do Turismo Brasileiro

Estado manteve 43 cidades na ferramenta do MTur, incluindo destinos consagrados como Campo Grande, Corumbá, Bonito e Dourados

Luiz Guido Junior

Publicado em 18/09/2017 às 14:44

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O mapa do turismo do Mato Grosso do Sul passa a contar com 47 municípios, distribuídos em dez regiões turísticas. Em comparação ao ano passado, o estado inseriu quatro cidades com vocação turística no documento. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.
 
O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.
 
“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.
 
A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.
 
CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL – De acordo com o novo mapa, 17 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Os demais 30 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
 
Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo do Mato Grosso do Sul:
 
Região Município Categoria
7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Eldorado D
7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Iguatemi D
7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Itaquiraí D
7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Japorã D
7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Naviraí C
Bonito / Serra da Bodoquena Bela Vista D
Bonito / Serra da Bodoquena Bodoquena D
Bonito / Serra da Bodoquena Bonito B
Bonito / Serra da Bodoquena Jardim C
Bonito / Serra da Bodoquena Nioaque D
Bonito / Serra da Bodoquena Porto Murtinho D
Caminho dos Ipês Campo Grande A
Caminho dos Ipês Corguinho D
Caminho dos Ipês Dois Irmãos do Buriti D
Caminho dos Ipês Jaraguari D
Caminho dos Ipês Ribas do Rio Pardo D
Caminho dos Ipês Rio Negro D
Caminho dos Ipês Sidrolândia D
Costa Leste Aparecida do Taboado D
Costa Leste Bataguassu C
Costa Leste Três Lagoas B
Grande Dourados Dourados B
Grande Dourados Fátima do Sul D
Grande Dourados Glória de Dourados D
Grande Dourados Vicentina E
Caminhos da Fronteira Ponta Porã C
Pantanal Aquidauana C
Pantanal Corumbá B
Pantanal Ladário D
Pantanal Miranda C
Rota Norte Alcinópolis E
Rota Norte Costa Rica C
Rota Norte Coxim C
Rota Norte Figueirão E
Rota Norte Paraíso das Águas E
Rota Norte Rio Verde de Mato Grosso C
Rota Norte São Gabriel do Oeste D
Rota Norte Sonora D
Vale das Águas Batayporã D
Vale das Águas Ivinhema C
Vale das Águas Jateí D
Vale das Águas Nova Andradina C
Vale das Águas Novo Horizonte do Sul E
Vale das Águas Taquarussu E
Vale do Aporé Cassilândia D
Vale do Aporé Inocência D
Vale do Aporé Paranaíba C
 
 
Fonte: MTur / Foto: Mário Hada

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