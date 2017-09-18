Proposta de tornar a guavira fruta símbolo de MS é discutida em Bonito

Turismo
A guavira, típica do Cerrado e de sabor adocicado, pode se tornar fruta símbolo de Mato Grosso do Sul. A proposta foi discutida em audiência pública de Bonito, município a 257 quilômetros de Campo Grande. A ideia é explorar o potencial comercial e turístico da fruta foi discutido durante audiência pública no município. O evento, realizado no Plenário da Câmara, foi promovido pelo Mandato do deputado, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal.
"A guavira tem um grande potencial para gerar renda a ajudar a desenvolver o turismo. O passo agora é desenvolver a sua cadeia produtiva", afirmou o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) na abertura da audiência pública. Projeto do parlamentar para transformar a guavira em fruta símbolo do Estado tramita na Assembleia.
O prefeito Odilson Arruda Soares, de acordo com a assessoria da prefeitura, aprova e incentiva a proposta. A vereadora Maria Lúcia Gonçalves, presidente da Câmara, também destacou a importância do projeto.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Barbosa Mariano, a concretização da proposta impulsionaria o turismo e na geração de renda em Mato Grosso do Sul. "A guavira é uma planta que merece a nossa atenção", disse.
O delegado federal do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, também classificou como muito importante tornar a guavira fruto símbolo do Estado. Para ele, isso vai garantir a proteção da planta e abre possibilidade de geração de renda, principalmente na agricultura familiar.
O gerente regional da Agraer de Bonito, Paulo Cesar Gimene, acredita que manter os gravirais gera diversificação da renda e diversificação do gênero, uma vez que é uma atividade que pode ser desenvolvida na família pela mulher, tanto na coleta dos frutos quanto no seu processamento para a obtenção dos subprodutos. Segundo ele, 60% dos produtores da região de Bonito preserva um capão (porção de área) de guavira na propriedade.
A guavira, uma das frutas mais conhecidas do Cerrado, também é encontrada em outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai.
A fruta, que é da família da jabuticaba e pitanga, é homenageada na música Flor de Guavira, de Tertuliano Amarilha e Dino Franco. “Eu sempre me lembro da flor de guavira que uma paraguaia certa vez me deu” dizem os primeiros versos da canção.
Guavira, fruta típica do Cerrado, pode se tornar um dos símbolos de MS (Foto: Divulgação)
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