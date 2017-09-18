Proposta de tornar a guavira fruta símbolo de MS é discutida em Bonito

A guavira, típica do Cerrado e de sabor adocicado, pode se tornar fruta símbolo de Mato Grosso do Sul. A proposta foi discutida em audiência pública de Bonito, município a 257 quilômetros de Campo Grande. A ideia é explorar o potencial comercial e turístico da fruta foi discutido durante audiência pública no município. O evento, realizado no Plenário da Câmara, foi promovido pelo Mandato do deputado, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal.

"A guavira tem um grande potencial para gerar renda a ajudar a desenvolver o turismo. O passo agora é desenvolver a sua cadeia produtiva", afirmou o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) na abertura da audiência pública. Projeto do parlamentar para transformar a guavira em fruta símbolo do Estado tramita na Assembleia.

O prefeito Odilson Arruda Soares, de acordo com a assessoria da prefeitura, aprova e incentiva a proposta. A vereadora Maria Lúcia Gonçalves, presidente da Câmara, também destacou a importância do projeto.

O secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Barbosa Mariano, a concretização da proposta impulsionaria o turismo e na geração de renda em Mato Grosso do Sul. "A guavira é uma planta que merece a nossa atenção", disse.

O delegado federal do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, também classificou como muito importante tornar a guavira fruto símbolo do Estado. Para ele, isso vai garantir a proteção da planta e abre possibilidade de geração de renda, principalmente na agricultura familiar.

O gerente regional da Agraer de Bonito, Paulo Cesar Gimene, acredita que manter os gravirais gera diversificação da renda e diversificação do gênero, uma vez que é uma atividade que pode ser desenvolvida na família pela mulher, tanto na coleta dos frutos quanto no seu processamento para a obtenção dos subprodutos. Segundo ele, 60% dos produtores da região de Bonito preserva um capão (porção de área) de guavira na propriedade.

A guavira, uma das frutas mais conhecidas do Cerrado, também é encontrada em outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai.

A fruta, que é da família da jabuticaba e pitanga, é homenageada na música Flor de Guavira, de Tertuliano Amarilha e Dino Franco. “Eu sempre me lembro da flor de guavira que uma paraguaia certa vez me deu” dizem os primeiros versos da canção.



