Museu José Antônio Pereira faz parte de evento nacional de museus

Até a próxima sexta-feira (22) o Museu José Antônio Pereira estará participando da 11ª Temporada Primavera dos Museus. A programação começa nesta quarta-feira (20) com visitas monitoradas e apresentações.

A 11ª Primavera dos Museus, que ocorre simultaneamente em vários museus do Brasil, teve início segunda-feira. Este ano, a edição do evento tem como tema “Museus e suas memórias”.

O projeto, que é coordenado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), tem como objetivo celebrar a estação primavera, aumentar o público que frequenta museus e fortalecer os laços entre esses espaços e a sociedade.

De acordo com o Ibram, ao todo, 932 instituições culturais participam desta edição, sendo o maior número desde a criação da Primavera dos Museus, em 2007. Este ano serão realizadas 2,5 mil atividades culturais em 417 cidades de 25 Estados e Distrito Federal.

Consulte a programação da Primavera dos Museus no Museu José Antônio Pereira

Dia 20 de setembro

14 horas

– Apresentação dos alunos da Escola Espírita Anália Franco com violão

– Visita mediada com os alunos da Escola Oswaldo Tognini Funlec

Dia 21 de setembro

14 horas

– Apresentação do coral do CCI Vovó Ziza

– Apresentação musical com a boneca Emília (Iara Freitas) e contação de histórias com Lucimar Weiler, da Biblioteca Pública Municipal

– Visita mediada com os alunos da Escola Espírita Anália Franco

Dia 22 de setembro

14 horas

– Apresentação musical com a boneca Emília (Iara Freitas)

– Contação de histórias com Lucimar Weiler, da Biblioteca Pública Municipal

– Capoterapia com Mestre Poeta

– Visita Mediada com os alunos da Sociedade Educacional Juliano Varella e da Associação Pestalozzi