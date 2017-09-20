Museu José Antônio Pereira faz parte de evento nacional de museus

Turismo
Haverá visitas monitoradas e apresentações
Até a próxima sexta-feira (22) o Museu José Antônio Pereira estará participando da 11ª Temporada Primavera dos Museus. A programação começa nesta quarta-feira (20) com visitas monitoradas e apresentações.
A 11ª Primavera dos Museus, que ocorre simultaneamente em vários museus do Brasil, teve início segunda-feira. Este ano, a edição do evento tem como tema “Museus e suas memórias”.
O projeto, que é coordenado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), tem como objetivo celebrar a estação primavera, aumentar o público que frequenta museus e fortalecer os laços entre esses espaços e a sociedade.
De acordo com o Ibram, ao todo, 932 instituições culturais participam desta edição, sendo o maior número desde a criação da Primavera dos Museus, em 2007. Este ano serão realizadas 2,5 mil atividades culturais em 417 cidades de 25 Estados e Distrito Federal.
Consulte a programação da Primavera dos Museus no Museu José Antônio Pereira
Dia 20 de setembro
14 horas
– Apresentação dos alunos da Escola Espírita Anália Franco com violão
– Visita mediada com os alunos da Escola Oswaldo Tognini Funlec
Dia 21 de setembro
14 horas
– Apresentação do coral do CCI Vovó Ziza
– Apresentação musical com a boneca Emília (Iara Freitas) e contação de histórias com Lucimar Weiler, da Biblioteca Pública Municipal
– Visita mediada com os alunos da Escola Espírita Anália Franco
Dia 22 de setembro
14 horas
– Apresentação musical com a boneca Emília (Iara Freitas)
– Contação de histórias com Lucimar Weiler, da Biblioteca Pública Municipal
– Capoterapia com Mestre Poeta
– Visita Mediada com os alunos da Sociedade Educacional Juliano Varella e da Associação Pestalozzi
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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