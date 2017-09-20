Primeira chef de cozinha indígena do país é de Aquidauana

Após unir alimentos e processos aprendidos na tribo Terena à conceitos da gastronomia universal, Kalymaracaya Mendes Nogueira se tornou a primeira chef de cozinha indígena do Brasil. Kalymaracaya, que é formada em Turismo e gastronomia, saiu da aldeia Bananal, em Aquidauana, e hoje viaja o país ministrando palestras e cursos.

Kalymaracaya pesquisa a valorização dos produtos nativos,como as pimentas crioulas das índias terena, além de preparar pratos tradiconais em releituras, como o Hi-Hi. Conforme publicação do Tribuna do Norte, neste mês, a sul-mato-grossense participa do Festival Gastronômico da Pipa, no Rio Grande do Norte, de 22 a 30 de setembro.

No nordeste do país, a chef vai ministrar a oficina "Nossa tribo, nossos valores, nossa comida", marcada para o dia 30. "Farei uma aula show em que explico a gastronomia indígena Terena e mostro suas influências na sociedade dos purutuye (brancos). Falarei não apenas de comida, mas de um povo que há muitos anos vive no Brasil e infelizmente a maioria da população desconhece suas línguas, artesanatos, cultura e gatromonima", explica.

Kalymaracaya também é secretária do Conselho Comunitário Urbano Indígena de Campo Grande.