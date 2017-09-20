Primeira chef de cozinha indígena do país é de Aquidauana

Curiosidade
Após unir alimentos e processos aprendidos na tribo Terena à conceitos da gastronomia universal, Kalymaracaya Mendes Nogueira se tornou a primeira chef de cozinha indígena do Brasil. Kalymaracaya, que é formada em Turismo e gastronomia, saiu da aldeia Bananal, em Aquidauana, e hoje viaja o país ministrando palestras e cursos.
Kalymaracaya pesquisa a valorização dos produtos nativos,como as pimentas crioulas das índias terena, além de preparar pratos tradiconais em releituras, como o Hi-Hi. Conforme publicação do Tribuna do Norte, neste mês, a sul-mato-grossense participa do Festival Gastronômico da Pipa, no Rio Grande do Norte, de 22 a 30 de setembro.
No nordeste do país, a chef vai ministrar a oficina "Nossa tribo, nossos valores, nossa comida", marcada para o dia 30. "Farei uma aula show em que explico a gastronomia indígena Terena e mostro suas influências na sociedade dos purutuye (brancos). Falarei não apenas de comida, mas de um povo que há muitos anos vive no Brasil e infelizmente a maioria da população desconhece suas línguas, artesanatos, cultura e gatromonima", explica.
Kalymaracaya também é secretária do Conselho Comunitário Urbano Indígena de Campo Grande.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS