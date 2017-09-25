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Turismo de Mato Grosso do Sul será representado na França durante quatro dias

A França é um dos mercados prioritários para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 25/09/2017 às 17:06

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De 26 a 29 de setembro, Mato Grosso do Sul e todos os atores do turismo da França e da Europa se encontram na IFTM Top Resa, no Parc des Expositions Porte de Versailles, em Paris. A França é um dos mercados prioritários para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul e, segundo o Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), o país foi o 4º maior país emissor de turistas estrangeiros que visitaram a região de Bonito – Serra da Bodoquena no ano de 2016.

A estratégia do Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), é apresentar ao público francês e de toda a Europa as regiões do Pantanal e Bonito – Serra da Bodoquena como referências em natureza e ecoturismo. Os destinos têm atraído cada vez mais estrangeiros, com total infraestrutura para hospedá-los. “Recebemos turistas estrangeiros há muitos anos e Mato Grosso do Sul está cada vez mais preparado para isso. Na região do Pantanal, cerca de 70% dos turistas são estrangeiros e em Bonito já chega a 30%”, destaca diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling.

Para Bruno, é importante que os empresários sul-mato-grossenses se preparem cada vez mais, tanto para o público internacional quanto para o nacional. “Hoje o empresário tem que ficar atento em qual é o perfil de consumo de cada um dos seus clientes, quais os benefícios que esses clientes nacionais e internacionais buscam, pois eles têm expectativas e muitas vezes culturas diferentes. Isso é importante para poder apresentar um produto mais exclusivo, tendo assim um diferencial competitivo e, então, se destacar no mercado cada vez mais exigente”, pontua.

Em sua 39ª edição, a Feira Internacional da Indústria de Turismo IFTM Top Resa reúne cerca de 31 mil visitantes comerciais e mais de 1,6 mil marcas, além de oferecer uma oferta multialvo com programas de visitantes dedicados para os setores de lazer, negócios e Mice. Juntamente com a feira, nos dias 26 e 27, acontece o Encontro de Profissionais de Turismo (BtoB) chamado MAP Pro.

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