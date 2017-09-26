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Turismo

Bonito recebe maior encontro da maturidade do Centro-Oeste

Evento será realizado no dia 28 de setembro a 1º de outubro, em que se comemora o Dia Internacional do Idoso

Luiz Guido Junior

Publicado em 26/09/2017 às 16:42

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Um dos lugares considerados como melhor rota para o ecoturismo (Revista Viagem & Turismo), Bonito, no Hotel Zagaia Resort sedia pela sexta vez o Maturishow – Encontro Mercosul da Maturidade, que já se consolidou, tornando-se tradição e destino para a melhor idade. A data do evento não foi escolhida ao acaso, 28 de setembro a 1º de outubro, em que se comemora o Dia Internacional do Idoso. E mais, esta edição também será especial porque em alguns momentos serão abertos para a comunidade, bem como também será feito uma ação social onde serão recolhidos produtos de higiene pessoal que serão destinados ao Asilo São José. O evento é uma realização da Regenold Viagens e Eventos com o apoio da Revista Cinco +, da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania e da Prefeitura de Bonito.

A programação está recheada de atrações como o show “Elvis Presley Acústico” na quinta-feira (28). Em turnê por diversas cidades, Adam Roman de SP, capital, faz um tributo a Elvis Presley, numa releitura romântica e intimista dos grandes sucessos do “rei do rock”, que aproxima o artista de sua plateia e recria um verdadeiro encontro com Elvis e alguns sucessos de sua carreira. Adam foi premiado nos Estados Unidos no “Imagens Of The King”, em que os participantes eram avaliados por sua performance e semelhança física com o cantor.

Já na sexta-feira (29) o dia irá começar com exercícios, Maria Alice Corazza colocará todo mundo para se movimentar. Ela é pioneira em promover atividades físicas para a terceira idade. Outra novidade dessa edição é o Divas Dance, um projeto de Brasília (DF) que tem dado muito certo ao criar academias de ginástica exclusivas para a melhor idade e os(as) participantes do evento terão a oportunidade de conhecer melhor essa proposta cujo princípio é ser feliz de dentro pra fora.

A tarde terá uma programação especial com torneio de vôlei da melhor idade e que será aberto à comunidade em geral e todos poderão participar de forma gratuita. Haverá premiação para as melhores equipes. O evento irá acontecer no ginásio municipal das 14h às 17h30.

Já a noite deste dia é a mais aguardada por todos, por uma atração que revela talentos e faz desabrochar outros tantos; o Show de Talentos deve reservar muitas surpresas especiais. A criatividade dos(as) participantes deve encantar o público.

No sábado (30) as atividades serão externas, num lugar paradisíaco, a Praia da Figueira, local para tomar um banho em águas calmas e cristalinas, de areia branca e fartura de peixes. Lá haverá outra novidade, a Hidro Alegria, onde se irá exercitar o corpo dentro da água com a alegria e energia da professora Maria Alice Corazza.

E no domingo (1º), Dia Internacional do Idoso, será comemorado em grande estilo, e claro, com a prática de exercícios para uma vida melhor. No Maturishow ninguém fica parado, a ideia é se movimentar, se integrar e interagir fortalecendo e criando laços afetivos.

O professor e escritor Américo Calheiros esteve na primeira edição do Maturishow em 2012 e considera a iniciativa um ato de pioneirismo, ousadia e criatividade ímpar, ”shows de qualidade, atividades diversificadas, em um local de alto nível, gastronomia saudável e saborosa e a oportunidade de convivência com pessoas do bem”, ressalta.

Já a aposentada Ofélia Chaparro, diz que o encontro favorece momentos de descontração, bem como de novos encontros, “oportunidade de fazer novas amizades e curtir a natureza”.

Para Leila Regenold, gerontóloga e idealizadora do evento, é sempre um desafio realizar o Maturishow, “são muitas as dificuldades encontradas, mas sempre as superamos com garra e determinação, pois acreditamos no potencial do evento e no bem que ele faz aos participantes”.

SERVIÇO 

As inscrições estão sendo realizadas na Regenold Viagens e Eventos, na travessa Augusta n° 51 Jardim dos Estados, na Capital. Os contatos para outras informações são: (67) 3044-7474 ou (67) 99971-8525 ou os interessados também podem acessar o site.

PROGRAMAÇÃO

28.09 Quinta-feira

10h – Credenciamento

Tarde – livre para passeios

20h – Abertura Oficial
Show Elvis Presley  Cover

29.09 Sexta-feira

Intervenção musical

8h30 – Ginástica
Profª Maria Alice Corazza – pioneira no Brasil em promover atividades físicas para a terceira idade.

9h45 – Palestra: Meu Tempo não Passou, meu Melhor Tempo Começa Agora
Mônica Fernandes  – Neurocoach, Lifecoach de autoestima, professora de teatro, palestrante motivacional, especializada em Gestão de Pessoas e autodesenvolvimento humano.

10h45 – Aula – Dance com a Divas
O projeto das Divas Dance nasceu em Brasília (DF) com o principio que dançar é ser feliz de dentro para fora, mexer o corpo  impulsionado pelo coração.

12h – Almoço Festivo

Intervenção musical

Ginásio Municipal de Esportes

13h30 – Torneio de Voleibol Adaptado Feminino e Masculino

16h – Divirta-se: Cante e Dance com as Divas

19h – Show de Talentos

21h – Jantar

22h –Baile com Banda Show ( participação de personal dancers)

30.09 Sábado

Intervenção Musical

8h – Saída para Praia da Figueira
Local para tomar um banho em águas calmas e cristalinas. Uma praia de areia branquinha e uma lagoa de 60.000 m² repleta de peixes.

9h30 – Alongamento– O Despertar do Corpo 
Profª Sonia Ruas – graduada em Artes Cênicas e Pós-graduada em Dança, especializou-se em Atuação e Direção pelo Centro Pró Danza de Cuba.

10h30 –  Hidro Alegria 
Profª Maria Alice Corazza – Mexer o corpo com muita diversão em meio a natureza, junto aos peixes.

12h – Almoço com música

Tarde – Livre para aproveitar o belo cenário da Praia da Figueira

 20h – Jantar

21h – Premiação Show de Talentos

21h30 – Noite Havaiana
Alegria, mistura de ritmos, descontração. muitas flores e cores tomam conta dessa colorida noite. Traje : Havaiana ( participação de personal dancers).

01.10 Domingo

Comemoração ao Dia Internacional do Idoso

“Campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal em pról ao Asilo São José”

Hotel Zagaia – (Obs: atividades abertas à comunidade bonitense)

Intervenção Musical

8h30 – Ritmo Latino
Prof Cubano – Uma super aula ao ritmo latino; zumba, animação e desenvoltura são os elementos da aula.

9h30 – Divas Dance + Prof. Maria Alice Corazza + Sônia Ruas
Para fechar com chave de ouro: a alegria, a jovialidade, o entusiasmo e a integração de todos os professores para a despedida.

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