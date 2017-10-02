Destino turístico mundial, Bonito comemora 69 anos de emancipação

O paraíso natural e principal destino turístico mundial, Bonito, localizado a 257 km da Capital. comemora nesta segunda-feira (2), 69 anos de emancipação.

As comemorações de aniversário começaram no sábado (30), com plantio de mudas, shows regionais e gospel. Ontem teve cavalgada, almoço com leilões e sorteio de brindes e estava previsto uma apresentação do espetáculo do Studio Kadoshi Dance e show Canta Bonito na Praça da Liberdade, mas os eventos foram cancelados por causa da chuva que atingiu a cidade.

Segundo a prefeitura, às 16h desta segunda-feira, há programação de um desfile cívico e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), é esperado às 18h para assinatura de Ordens de Serviços e autorização de abertura de processos licitatórios de obras para o município.

História

A cidade começou nas terras da fazenda Rincão Bonito, adquirida pelo Capitão Luiz da Costa Leite Falcão, que chegou na região em 1869, sendo considerado o desbravador de Bonito. Ele também foio primeiro escrivão e tabelião. A Lei Estadual nº 693, de 11 de junho de 1915, criou inicialmente o distrito de Paz de Bonito, com área desmembrada de Miranda e a este subordinado administrativamente.

Já em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, foi anexado como distrito de Paz de Miranda. Por força do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, Bonito foi reintegrado ao estado de Mato Grosso, na mesma situação de distrito pertencente novamente a Miranda. Finalmente a Lei Estadual nº 145, de 2 de outubro de 1948, o distrito foi elevado a município e dado o nome de Bonito. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são 19.789 habitantes em Bonito.