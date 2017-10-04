Passeio de trilha e cachoeiras de Bonito (MS) é finalista no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade

A iniciativa visa contemplar as empresas associadas que promovem boas práticas do turismo sustentável, tornando-o cada vez mais responsável e voltado aos aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Entre as diretrizes de sustentabilidade da Estância Mimosa estão a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN); uso responsável de recursos naturais; produção própria de parte dos alimentos; apoio a projetos de pesquisa científica e visitas técnicas; promover a conduta consciente em ambientes naturais por meio da prática da atividade turística de baixo impacto ambiental, bem como de práticas consagradas de segurança no turismo de aventura; entre outros.

O gerente do atrativo Thyago Sabino, assim como toda a equipe, comemora a indicação. "Esse reconhecimento nos mostra e aponta que estamos no caminho certo, primeiro por proporcionar uma boa experiência para nosso visitante através de práticas bem estabelecidas em relação ao meio ambiente, como a capacidade de carga, número máximo de pessoas, intervalo entre eles, oferecendo um passeio tranquilo em um ambiente agradável, preservado e acima de tudo seguro", diz.

Thyago revela ainda que, além de conhecer a belezas naturais, o visitante irá completar toda a a experiência quando ele estiver na sede. "Ele irá degustar nosso almoço regional preparado com produtos orgânicos colhidos na horta além de ter a oportunidade de conhecer o local, assim como nossas práticas ambientais".

A Estância Mimosa Ecoturismo concorre ao lado das empresas Ideias Tours e Cataratas do Iguaçu S/A.

A cerimônia de premiação acontece no dia 30 de outubro, às 19 horas no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.