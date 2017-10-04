Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Passeio de trilha e cachoeiras de Bonito (MS) é finalista no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade

A Estância Mimosa Ecoturismo, passeio de trilha e cachoeiras localizada em Bonito (MS), é finalista na edição 2018 do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, na categoria Parceiros do Turismo.

Luiz Guido Junior

Publicado em 04/10/2017 às 14:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A iniciativa visa contemplar as empresas associadas que promovem boas práticas do turismo sustentável, tornando-o cada vez mais responsável e voltado aos aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Entre as diretrizes de sustentabilidade da Estância Mimosa estão a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN); uso responsável de recursos naturais; produção própria de parte dos alimentos; apoio a projetos de pesquisa científica e visitas técnicas; promover a conduta consciente em ambientes naturais por meio da prática da atividade turística de baixo impacto ambiental, bem como de práticas consagradas de segurança no turismo de aventura; entre outros.

O gerente do atrativo Thyago Sabino, assim como toda a equipe, comemora a indicação. "Esse reconhecimento nos mostra e aponta que estamos no caminho certo, primeiro por proporcionar uma boa experiência para nosso visitante através de práticas bem estabelecidas em relação ao meio ambiente, como a capacidade de carga, número máximo de pessoas, intervalo entre eles, oferecendo um passeio tranquilo em um ambiente agradável, preservado e acima de tudo seguro", diz.

Thyago revela ainda que, além de conhecer a belezas naturais, o visitante irá completar toda a a experiência quando ele estiver na sede. "Ele irá degustar nosso almoço regional preparado com produtos orgânicos colhidos na horta além de ter a oportunidade de conhecer o local, assim como nossas práticas ambientais".

A Estância Mimosa Ecoturismo concorre ao lado das empresas Ideias Tours e Cataratas do Iguaçu S/A. 

A cerimônia de premiação acontece no dia 30 de outubro, às 19 horas no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo