Jardim se prepara para o 3º Festival da Arara vermelha e observação de Aves

O 3º Festival da Arara Vermelha - Encontro de Observadores de Aves acontece nesta semana, de 13 a 15 de outubro, em Jardim, a 239 km de Campo Grande. O festival é um evento realizado pela RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural Buraco das Araras) em parceria com o Programa de Monitoramento das Araras Vermelhas.

Com espaços de discussão e integração entre as áreas de ecoturismo, biologia, geografia, gestão ambiental, observação de aves e fotografia, o evento proporcionará minicursos, oficinas de desenho e palestras em diferentes áreas temáticas.

Além disso, o festival terá apresentações de trabalhos acadêmicos, concurso de fotografia e de desenhos desenvolvidos por alunos de escolas municipais de Jardim, com premiação para os três melhores trabalhos, em cada modalidade. Dentre as atrações culturais, exposições artísticas, bandas de escola, projetos sociais e um evento culinário da região, animam o evento.

O festival recebe apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e tem o objetivo de integrar os âmbitos social e científico em prol da conservação da arara-vermelha, espécie-bandeira da região, e consequentemente, da fauna e flora do Cerrado.

O concurso de desenho “Arara Vermelha do Meu Quintal”, já foi realizado e recebeu trabalhos de 1,5 mil, que serão premiados durante o Festival.

Buraco das Araras

O Buraco das Araras é uma formação geológica conhecida como dolina, causada pela erosão de rochas calcárias, o enorme buraco tem 126m de profundidade e incontáveis ninhos de araras-vermelhas. O passeio dura em média uma hora.