Boas atitudes garantem viagem segura no feriado; confira dicas do Detran

Nesta semana do mês de outubro celebramos a Criação do Estado de Mato Grosso do Sul e o dia de Nossa Senhora Aparecida com um feriado prolongado que proporciona momentos de descanso. O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) listou algumas dicas para quem pretende viajar.

Muitas pessoas aproveitam esse tempo para pegar a estrada e visitar outros municípios. E como é de praxe, esses feriados aumentam muito o movimento das rodovias do país.

- Antes de qualquer coisa, é necessário que o veículo esteja em boas condições de manutenção. Condições dos pneus (inclusive o estepe), limpadores de para-brisa e itens de iluminação, freios, além de sinalização como o triângulo são essenciais.

- Se a sua viagem for longa, já tenha programadas as paradas para alimentação, abastecimento e descanso. E se enfrentar lentidões, não circule pelos acostamentos, que são espaços para serem usados apenas em emergência;

- Respeite a sinalização e trafegue sempre numa velocidade segura. Lembre-se que você não só deve respeitar a velocidade regulamentada, mas também evitar velocidade excessiva, aquela que você está dentro dos limites, mas em condições inadequadas para ficar com o ponteiro do velocímetro lá no alto. São situações de chuva, neblina, filas, direção no período noturno que exigem velocidade reduzida;

- Não se esqueça de manter os faróis acesos na estrada, mesmo durante o dia, como determina a lei;

- Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

- Mantenha sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar choques e colisões;

- Não deixe de usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

- Transporte crianças nos dispositivos adequados de acordo com as idades: bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Se a viagem for longa procure levar objetos que distraiam as crianças;

- Se beber, não dirija;

- Descanse antes de pegar a estrada. Não dirija cansado ou com sono;

- Nunca use o celular se estiver ao volante.