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Mato Grosso do Sul leva caravana do turismo para feira de negócios no Paraguai

O Paraguai é o 4º país emissor de turistas para o Brasil e o 3º da América do Sul

Renan Nucci

Publicado em 12/10/2017 às 15:55

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De 13 a 15 de outubro, gestores e empresários do turismo apresentam os destinos turísticos do Mato Grosso do Sul na FITPAR, uma das mais importantes feiras de negócios do Paraguai. O Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), tem a parceria do Sebrae na realização da ação estratégica para promover e divulgar o MS como um importante destino turístico.

Para o diretor presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a parceria com o Sebrae é primordial em ações como esta já que a missão da entidade é trabalhar com a pequena e micro empresa. “O turismo é formado em sua maioria por micro e pequenas empresas, então, essa parceria é fantástica porque a promoção institucional do turismo e o apoio à comercialização ajudam ainda mais a fortalecer a atividade no estado”, avalia.

Bruno destaca o novo voo direto entre Assunção e Campo Grande. “Temos previsão de um voo direto entre Assunção e Campo Grande pela empresa aerea Amaszonas. Isso vai estreitar ainda mais nossos laços com o Paraguai, que é um dos maiores emissores de turistas para destinos turísticos de Mato Grosso do Sul”, destaca.

O Paraguai é o 4º país emissor de turistas para o Brasil e o 3º da América do Sul. De acordo com o Anuário Turístico do Ministério do Turismo, 301831 paraguaios visitaram o país somente em 2015. Para o Mato Grosso do Sul, este mercado tem ainda mais expressividade. Segundo o Anuário Estatístico do Turismo de Bonito, em 2016, o Paraguai foi o segundo maior emissor de turistas internacionais para a cidade.

Este ano, visando dar maior destaque ao MS e oportunizar a maior participação do trade turístico estadual no evento, a Fundação de Turismo e o Sebrae participarão da feira com um estande próprio, próximo ao estande do Brasil que é organizado pela Embratur. Além de fazer atendimento e expor seus produtos, os empresários poderão participar da rodada de negócios durante o evento. Um dos objetivos da participação do MS no evento é promover Bonito, destino mais procurado pelos paraguaios no Estado, mas também apresentar mais opções como a Rota Pantanal Bonito.

O evento, que acontece em Assunção, é organizado pela Associação Paraguaia de Agências de Viagens e Empresas de Turismo (ASATUR) e tem o apoio da Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai (Senatur). Confira a programação do evento.

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