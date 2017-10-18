Fazenda oferece pacote para réveillon no Pantanal

Oportunidade
A Fazenda San Francisco, localizada em Miranda (MS), oferece um pacote especial para quem deseja passar as festas de fim de ano em contato com a natureza.
Na noite do dia 31 de dezembro será preparado um lanche no final do dia, saída para Focagem Noturna e uma Ceia a Moda Pantaneira, rústica e agradável.
Para o período do reveillon a Fazenda irá disponibilizar roteiros de 3 e 4 noites com diversas atividades para os hóspedes.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS