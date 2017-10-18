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Vídeo: sucuri surpreende turista durante passeio em balneário de MS

Luiz Guido Junior

Publicado em 18/10/2017 às 14:55

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Crédito do vídeo: JD1 Notícias

“A melhor experiência da minha vida”, assim descreveu a técnica em radiologia, Adriana Abreu, 23 anos, após passar por um momento único em Bonito/MS, na última sexta-feira (13).

Adriana que passava o feriado com a família no balneário da cidade teve uma surpresa ao ver uma sucuri rastejando em seus pés, enquanto estava sentada a beira do Rio Formoso com os pés nas águas.

Em entrevista ao JD1 Notícias, a jovem disse que o salva-vidas estava tirando as pessoas do local no momento em que a sucuri passava, porém, como a distância da cobra e de Adriana era longa, ela continuou sentada a beira do rio com os pés na água.

Em poucos instantes, a cobra se aproximou da jovem que precisou ser orientada pelo profissional que estava cuidando do local. “O salva-vidas disse para eu não me mexer, assim a cobra não se sentiria ameaçada e não atacaria”, disse Adriana.

Instruída pelo profissional, Adriana manteve a calma e a sucuri se aproximou, cheirou e rastejou sobre seus pés. “A sucuri não se sentiu ameaçada por mim”, afirmou.

Adriana avaliou o momento como uma experiência espetacular e que nunca imaginou passar por isso. A jovem postou o vídeo nas redes sociais e seus seguidores ficaram maravilhados. 

Confira o vídeo:

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