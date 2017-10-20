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Confrontos entre predadores

Jacaré é clicado devorando tubarão nos EUA; veja as fotos

Confrontos entre predadores são mais comuns do que se pensava, afirmam cientistas

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/10/2017 às 14:38

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Pela primeira vez, pesquisadores documentaram o choque violento de predadores de dois mundos muito diferentes: jacarés se alimentando de tubarões. Embora já existissem evidências de que isso acontecesse, o evento nunca foi estudado de forma abrangente, já que o jacaré americano (Alligator mississippiensis) e os tubarões vivem em ambientes distintos.

Nas áreas costeiras onde os ecossistemas marinhos se encontram com estuários, às vezes tubarões e arraias saem de seu habitat e vão para locais onde há mistura de água doce e salgada perto da costa. Mas essa, claramente, não é uma boa ideia: "Os jacarés são oportunistas. Eles não vão deixar passar um grande pedaço de proteína que está nadando", afirma o ecologista James Nifong, da Universidade Estadual do Kansas, ao New Scientist. 

Isso é possível, também, porque os jacarés conseguem se adaptar a ambientes salubres e buscar água frescas nesses locais. "Quando chove muito, eles realmente podem beber água fresca na superfície da água salgada. Isso pode prolongar o tempo que podem permanecer nesse ambiente", diz o especialista.

Os pesquisadores acreditam que o fato significa que tubarões e raias podem constituir uma parte mais significativa da dieta dos jacarés, diversificando o cardápio com crustáceos, lesmas e peixes.

A dificuldade em observar esse comportamento se deve ao fato de que essas espécies são dfíceis de serem estudadas em habitats costeiros, principalmente porque alguns tubarões pequenos podem ser confundidos com peixes. Além disso, é difícil rastrear traços do que um jacaré morto se alimentou, já que o bolo alimentar se torna indistinguível.

"Tudo se transforma em uma grande pilha de coisas indistinguíveis, exceto certas partes do corpo, como cabelo e conchas", conta o ecologista Adam Rosenblatt, da Universidade do Norte da Flórida, à National Geographic.

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