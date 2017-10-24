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Bodoquena

Parceria com assentados ajuda a desenvolver turismo ecológico

Com cenários paradisíacos, município tem recebido apoio estadual em ações para gerar renda nas pequenas propriedades preservando os recursos naturais existentes no Estado

Renan Nucci

Publicado em 24/10/2017 às 17:37

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Repleto de cenários paradisíacos e com grande potencial turístico, Bodoquena tem recebido do Governo do Estado suporte e auxílio técnico para desenvolvimento do turismo ecológico nas pequenas propriedades, com objetivo de aumentar a geração de renda dos produtores e garantir a preservação de suas belezas naturais.

Por meio de parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) com a Fundação Neotrópica do Brasil – entidade que tem atuado no desenvolvimento de atividades de baixo impacto sobre os recursos ambientais no entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena – estão sendo realizadas diversas atividades de capacitação técnica para encontrar alternativas de desenvolvimento econômico e social no assentamento Canaã, situado às margens do rio Salobra.

No local, vivem 37 famílias de pequenos produtores que desenvolvem atividades no setor de pecuária de corte e leiteira, além do cultivo de hortaliças. Esse último, inclusive, conta com respaldo de projeto da Agraer direcionado à agricultura orgânica.

“A Agraer tem a bandeira da agricultura familiar e segue as determinações do governador Reinaldo Azambuja de incentivar a independência social e financeira dos pequenos produtores sul-mato-grossenses. Estamos otimistas quanto ao potencial desse projeto”, afirma o diretor presidente da Agência, Enelvo Felini, sobre a parceria para estimular ainda mais o potencial da região.

Outro trecho com alto potencial turístico é o mirante localizado no distrito de Morraria do Sul, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Para tornar o acesso à área de serra mais seguro, o governador Reinaldo Azambuja irá executar obras de pavimentação no trecho da MS-339 conhecido como Serra das Três Cruzes.

Além do potencial para receber visitantes, a estrada que liga ao distrito é o único acesso para o escoamento da produção agrícola e pecuária. A obra está em processo de montagem da licitação e deverá ser oficialmente anunciada no mês de outubro.

Para melhorar ainda mais a produção familiar da região, o Estado entregou em maio deste ano patrulha mecanizada frutos de emenda parlamentar garantida pelo governador Reinaldo Azambuja quando era deputado federal.

Na área urbana, a gestão estadual executa obras de pavimentação externa do loteamento Bandeira II, onde deverão ser construídas mais 96 unidades habitacionais em parceria com a Prefeitura pelo programa Lote Urbanizado.

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