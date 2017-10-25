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Atrativos de aventura do Estado despertam interesse de operadores e mídia do mundo

Estado ganha maior visibilidade em todo o mundo, em especial as regiões de Bonito e Pantanal

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2017 às 16:56

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Operadores e mídia internacional especializadas em turismo de aventura voltam as atenções para Mato Grosso do Sul depois da realização do Adventure Trave World Summit (ATWS), em Salta, na Argentina, na semana passada. A partir desse encontro, que reuniu 800 operadores e jornalistas de 60 países, o Estado ganha maior visibilidade em todo o mundo, em especial as regiões de Bonito e Pantanal.

“Subimos um patamar em termos de divulgação dos nossos destinos e da marca Mato Grosso do Sul”, disse o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling. Ele participou do evento e proferiu palestra sobre os impactos do turismo de aventura na economia regional, abordando, entre os temas, o voucher único de Bonito, referência mundial de gestão e modelo de controle da capacidade de carga e entrada de turistas.

Turismo se fortalece

O ATWS é o maior evento da Adventure Travel Trade Association (ATTA), cuja entidade possui cerca de mil membros especializados em turismo de aventura em mais de 100 países em todo o mundo. Os membros são, predominantemente, operadores turísticos, consultores de turismo e agentes especializados com interesse no desenvolvimento sustentável do ecoturismo e turismo de aventura, segmentos onde o Brasil e MS são referências.


“Não foi uma feira, mas um evento seletivo, com a participação dos principais mercados emissores, e a Fundtur teve a oportunidade de realizar rodadas com operadores e a mídia especializada para vender nossos destinos”, destacou Wendling. “Sem dúvida, a repercussão foi muito positiva, despertando interesse de operadores e da mídia, e o segmento de aventura do Estado se fortalece. A aproximação com a ATTA também abre novos canais.”, pontuou.

A participação de Mato Grosso do Sul no ATWS coincidiu com a nova campanha promocional do turismo, lançada pelo governador Reinaldo Azambuja durante a ABAV Expo Internacional de Turismo 2017, em São Paulo. Intitulada ‘VISIT MS – Você no seu melhor estado’, a campanha tem como conceito mostrar que o Mato Grosso do Sul é um destino plural, em termos de atratividades, e que atende a diversos segmentos de turismo e perfis de público.


MS quer sediar o ATWS

Além de ser o único estado brasileiro presente ao evento em Salta, cidade também potencialmente turística, Mato Grosso do Sul foi apoiador e uma das ações foi a realização de uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, onde o time brasileiro, formado por representantes de vários países, vestiu a camisa com a estampa da campanha Visit MS. Em outra ação, o Governo do Estado ofereceu como atração cultural o show de Marcelo Loureiro.

O sucesso da participação da Fundtur no ATWS, segundo Bruno Wendling, credencia o Estado a sediar em 2018 este evento internacional, com o apoio da Embratur, cuja proposta será formatada futuramente. A fundação pretende selecionar operadores e jornalistas de países emissores de turistas ao Estado, como Estados Unidos, França, Alemanha e Holanda, para participarem de visitação aos principais pontos turísticos, no próximo ano.

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