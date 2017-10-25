Bonito será palco de uma das principais competições de mountain bike do Brasil

Turismo
Entre os dias 28 e 31 de março de 2018, a Brasil Challenge MTB pretende reunir mais de 400 atletas na capital nacional do ecoturismo
Uma das maiores competições de mountain bike do Brasil está de volta após quatro anos. Em março de 2018, a Brasil Challenge MTB promete esquentar as trilhas e estradas de Bonito – um dos principais roteiros do ecoturismo do Brasil e do mundo. Entre os dias 28 e 31 de março, ciclistas de todo o País irão percorrer trechos que formam um cenário de paisagens naturais e rios cristalinos.
Com estimativa de reunir mais de 400 atletas profissionais e amadores, a competição pretende movimentar a cidade. “Entre os competidores e seus familiares, mais de mil pessoas passarão por Bonito durante os dias de provas”, garante o diretor-executivo do evento, Thiago Mol. A primeira edição da Brasil Challenge MTB foi realizada em 2014 no Espírito Santo, e reuniu 50 duplas de ciclistas.
Para a competição de 2018 foram preparadas duas opções de provas. A primeira dividida em três dias, com um total de 210 km separados em trajetos de 60 km no dia 29 de março (quinta-feira), 90 km no dia 30 de março (sexta-feira) e outros 60 km no dia 31 de março (sábado). Todos os percursos começam e terminam em Bonito. Nessa modalidade os atletas podem correr em dupla ou solo.
A segunda opção é a prova MTB de um dia, apenas na modalidade individual. A corrida será na sexta-feira (30 de março), e homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação MS de Ciclismo (FMSC) como etapa do ranking brasileiro de mountain bike maratona. Na modalidade, esportistas podem escolher entre os percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km).
Os trechos das provas ainda serão divulgados e, segundo a organização, o objetivo é fazer com que a Brasil Challenge MTB, uma das maiores competições nacionais de mountain bike, entre para calendário de eventos de Mato Grosso do Sul. “Esperamos promover o turismo esportivo e fomentar a economia, nos setores de hotelaria, hospedagem, alimentação, transporte e comércio”, explica Thiago Mol.
Inscrições – Ciclistas profissionais, amadores e todos os amantes do esporte podem participar das provas. As inscrições serão limitadas e abertas ao público no dia 25 de outubro deste ano, disponíveis em três lotes. O promocional entre 25 de outubro e 3 de novembro de 2017; o segundo lote entre os dias 4 de novembro de 2017 e 1° de fevereiro de 2018; e o terceiro entre os dias 2 e 28 de fevereiro de 2018. Detalhes sobre valores e formas de pagamento podem ser conferidos no site brasilchallengemtb.com.
Prêmios – Além de desfrutar de todas as emoções e cenários que o esporte e a natureza proporcionam, quem participar da competição de Mountain Bike ainda terá a oportunidade de conquistar mais de R$ 30 mil em prêmios. A Brasil Challenge MTB vai entregar brindes, bicicletas, R$ 10 mil em dinheiro e duas motos zero quilômetros, uma à equipe que chegar no primeiro lugar geral na prova de três dias (solo ou dupla) e a outra ao vencedor da prova de um dia, no percurso de 90 km.
A Brasil Challenge MTB conta com o apoio dos parceiros Nutry e La Maglia Cycling Wear.
Confira a programação da Brasil Challenge MTB em Bonito
27/03/2018
Recepção dos atletas
28/03/2018
Recepção dos atletas
Congresso técnico
Warmup (prólogo) – 7 km
29/03/2018
1º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km
30/03/2018
2º dia de prova (individual ou dupla) – etapa rainha – 90 km
Prova MTB de um dia – percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km)
31/03/2018
3º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km
1/04/2018
Dia livre para ciclistas e familiares
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS