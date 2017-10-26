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Cultura e Turismo

Gastronomia e elenco de chefs de MS estarão na Semana Mesa São Paulo

Evento acontece de 26 a 29 de outubro e oferece várias atividades direcionadas aos apaixonados por gastronomia

Daniele Valentin

Publicado em 26/10/2017 às 11:15

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A gastronomia sul-mato-grossense será levada à Semana Mesa São Paulo (SMSP), um dos maiores e mais importantes eventos de enogastronomia da América Latina. Criado há 13 anos pela revista Prazeres da Mesa, o evento tem o objetivo de estimular o mercado da gastronomia, promover a cultura e difusão da cozinha regional brasileira e assegurar o intercâmbio de conhecimento com chefs de outras partes do Brasil e internacionais.

Pela primeira vez um grande elenco de chefs do Estado estará no evento, que acontece no Memorial da América Latina.

André Nardo, Daniel Barbosa, Letícia Krause, Lucas Yamasato, Marcílio Galeano, Marlon Libório e Paulo Machado vão apresentar pratos e produtos do Estado no espaço Farofa do Brasil. Dentre especiarias estão a guavira, castanha de cumbaru e queijo Nicola vendidos no Mercadão Municipal de Campo Grande, além do doce de leite dos municípios de Jardim e Bonito e erva-mate de Dourados e Ponta Porã.

Nomeado Embaixador da Cozinha Sul-mato-grossense pela revista Prazeres da Mesa, o chef Paulo Machado ministrará a palestra “Pantanal Sem Fronteiras” no espaço Mesa Tendências, que é considerado o Congresso de Gastronomia mais importante e reconhecido do hemisfério sul. E, juntamente com grandes nomes da cozinha brasileira, participa também da aula “Premium: um novo conceito em azeite extra-virgem” no Mesa ao Vivo, um reality show em que os participantes aprendem e degustam os pratos.

Segundo o Ministério do Turismo (MTur), o número de viajantes que arrumam as malas com destino a um dos mais de 200 festivais gastronômicos que ocorrem todo ano pelo país é cada vez maior. Os gastos com alimentação estão entre as principais despesas dos turistas brasileiros, atrás apenas do transporte. Já a Organização Mundial do Turismo (OMT) reconhece que a gastronomia é a terceira entre as motivações para uma decisão dos viajantes na escolha de um destino.

O Semana Mesa São Paulo acontece de 26 a 29 de outubro e oferece várias atividades direcionadas aos apaixonados por gastronomia, chefs de cozinha, estudantes e aos que pretendem aprimorar técnicas, conhecimentos, fazer contatos, conhecer a gastronomia e produtos de várias regiões do Brasil. 

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