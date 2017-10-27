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Turismo do MS participa de um dos principais eventos da América Latina

A expectativa é de um público qualificado de cerca de 35 mil pessoas durante os três dias de evento

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 16:25

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O Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS), está participando de mais uma ação estratégica para promover e divulgar MS como um importante destino turístico brasileiro. O turismo de aventura e o ecoturismo, carros chefe do setor no Estado, serão apresentados na Adventure Sports Fair 2017, que começou nesta sexta-feira e prossegue até domingo (29.10). Esse segmento do turismo cresce 25% a cada ano.

Em parceria com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (MS, MT, DF, TO e GO), a Fundtur e o trade estadual participam da feira num estande juntamente com outros estados do bloco. Para celebrar o Ano Internacional do Turismo Sustentável e visando o fortalecimento de toda a região turística, entre as ações previstas estão a exposição de produtos, atendimento ao público, atividade de arvorismo indoor para oferecer vivência de ecoturismo aos visitantes. A expectativa é de um público qualificado de cerca de 35 mil pessoas durante os três dias de evento.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, é importante fortalecer um território onde praticamente se concentram os melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do país. “Com essa proposta do Brasil Central temos a oportunidade, por meio dos roteiros integrados, de fortalecer o bloco como destino turístico, isso nos dá mais força e competitividade nos mercados nacional e internacional”, avalia.

Em sua 18ª edição, o evento acontece em São Paulo e é consolidado como um dos principais no mercado de esportes, ecoturismo e turismo de aventura. É um verdadeiro ponto de encontro de pessoas que amam as atividades ao ar livre. Reconhecido como referência no setor, o Adventure Sports Fair contempla um mercado que cresce 25% a cada ano e movimenta anualmente no cenário nacional e internacional cerca de US$ 345 bilhões em viagens, equipamentos, vestuário e acessórios.

Além das atividades no estande, os empresários do turismo sul-mato-grossense poderão participar de palestras e oficinas de especialização sobre viagens, expedições, destinos, modalidades esportivas e tudo o que se refere ao mundo da aventura. Ainda na programação do evento (28/10), o Fórum Interamericano de Turismo Sustentável (FITS) abordará diversos temas que celebram e promovem o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de conscientizar a sustentabilidade no turismo, promovendo mudanças positivas entre líderes, profissionais e viajantes. Mais informações pelo site: http://www.adventurefair.com.br

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