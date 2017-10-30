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Aventura e ecoturismo

Turismo de aventura do MS é divulgado em SP e na Argentina

Mato Grosso do Sul foi o único Estado brasileiro a participar do evento em Salta, Argentina

Daniele Valentin

Publicado em 30/10/2017 às 10:15

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O Governo do Estado intensifica a divulgação do potencial turístico em participações internacionais em eventos voltados para o turismo de aventura e o ecoturismo. Recentemente, a presidência da fundação de turismo do estado esteve na Argentina e neste fim de semana em São Paulo, da Adventure Sports Fair 2017.

Em parceria com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (MS, MT, DF, TO e GO), a Fundtur e o trade estadual participaram da feira num estande juntamente com outros estados do bloco. Para celebrar o Ano Internacional do Turismo Sustentável e visando o fortalecimento de toda a região turística, foram apresentados ao público presente no evento exposição de produtos, atendimento ao público e atividade de arvorismo indoor para oferecer vivência de ecoturismo aos visitantes.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, afirmou que é importante fortalecer um território onde praticamente se concentram os melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do país.

“Com essa proposta do Brasil Central temos a oportunidade, por meio dos roteiros integrados, de fortalecer o bloco como destino turístico, isso nos dá mais força e competitividade nos mercados nacional e internacional”, avalia.

Reconhecido como referência no setor, o Adventure Sports Fair contempla um mercado que cresce 25% a cada ano e movimenta anualmente no cenário nacional e internacional cerca de US$ 345 bilhões em viagens, equipamentos, vestuário e acessórios.

Na Argentina

Na Argentina, Mato Grosso do Sul participou do Adventure Trave World Summit (ATWS). Na avaliação do diretor-presidente da Fundtur, a partir desse encontro, que reuniu 800 operadores e jornalistas de 60 países, o Estado ganha maior visibilidade em todo o mundo, em especial as regiões de Bonito e Pantanal.

“Subimos um patamar em termos de divulgação dos nossos destinos e da marca Mato Grosso do Sul”, disse Bruno Wendling. Ele proferiu palestra sobre os impactos do turismo de aventura na economia regional, abordando, entre os temas, o voucher único de Bonito, referência mundial de gestão e modelo de controle da capacidade de carga e entrada de turistas.

O ATWS é o maior evento da Adventure Travel Trade Association (ATTA), cuja entidade possui cerca de mil membros especializados em turismo de aventura em mais de 100 países em todo o mundo. Os membros são, predominantemente, operadores turísticos, consultores de turismo e agentes especializados com interesse no desenvolvimento sustentável do ecoturismo e turismo de aventura, segmentos onde o Brasil e MS são referências.

“Não foi uma feira, mas um evento seletivo, com a participação dos principais mercados emissores, e a Fundtur teve a oportunidade de realizar rodadas com operadores e a mídia especializada para vender nossos destinos”, destacou Wendling. “Sem dúvida, a repercussão foi muito positiva, despertando interesse de operadores e da mídia, e o segmento de aventura do Estado se fortalece. A aproximação com a ATTA também abre novos canais.”, pontuou.

A participação de Mato Grosso do Sul no ATWS coincidiu com a nova campanha promocional do turismo, lançada pelo governador Reinaldo Azambuja durante a ABAV Expo Internacional de Turismo 2017, em São Paulo. Intitulada ‘VISIT MS – Você no seu melhor estado’, a campanha tem como conceito mostrar que o Mato Grosso do Sul é um destino plural, em termos de atratividades, e que atende a diversos segmentos de turismo e perfis de público.

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