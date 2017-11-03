Bonito realiza 4º Edição do Cata Guavira no início de dezembro

Turismo
Objetivo do evento é valorizar a gastronomia utilizando produtos regionais e fortalecer ainda mais o turismo na região
No próximo dia 2 de dezembro, em Bonito, será realizada a 4º Edição do Cata Guavira, evento que deve divulgar, promover, valorizar e expandir a gastronomia regional, além de fortalecer ainda mais o turismo na região.
Durante o evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento, os participantes poderão aprender como aprimorar técnicas de cozinha com a utilização de produtos regionais, propiciando também a troca de experiência e fomentando a relação entre produtor e consumidor.
A organização do Cata Guavira 2017 está sob a responsabilidade dos Chefs Paulo Machado, Letícia Krause e Edu Rejala, que pretendem debater gastronomia com estudantes das escolas públicas e particulares, destacando a importância da profissão do cozinheiro e do chef de cozinha. Serão realizadas também oficinas na Feira do Produtor.
O evento é uma realização do Cata - Centro de Atenção & Técnicas com Alimento Ltda., do Instituto Paulo Machado, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal e da Abrasel Bonito.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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