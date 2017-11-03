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Turismo

Bonito realiza 4º Edição do Cata Guavira no início de dezembro

Objetivo do evento é valorizar a gastronomia utilizando produtos regionais e fortalecer ainda mais o turismo na região

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/11/2017 às 11:21

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No próximo dia 2 de dezembro, em Bonito, será realizada a 4º Edição do Cata Guavira, evento que deve divulgar, promover, valorizar e expandir a gastronomia regional, além de fortalecer ainda mais o turismo na região.

Durante o evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento, os participantes poderão aprender como aprimorar técnicas de cozinha com a utilização de produtos regionais, propiciando também a troca de experiência e fomentando a relação entre produtor e consumidor.

A organização do Cata Guavira 2017 está sob a responsabilidade dos Chefs Paulo Machado, Letícia Krause e Edu Rejala, que pretendem debater gastronomia com estudantes das escolas públicas e particulares, destacando a importância da profissão do cozinheiro e do chef de cozinha. Serão realizadas também oficinas na Feira do Produtor.

O evento é uma realização do Cata - Centro de Atenção & Técnicas com Alimento Ltda., do Instituto Paulo Machado, da Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal e da Abrasel Bonito.

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