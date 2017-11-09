Aquidauana integra novo mapa turístico de Mato Grosso do Sul

O município de Aquidauana passou a integrar o novo mapa turístico de Mato Grosso do Sul e, agora, contará com o trabalho do Governo do Estado e do Sebrae, que iniciarão uma ação de fortalecimento e profissionalização das cidades que fazem parte da nova rota. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do Governo, o primeiro passo será a formalização dos fóruns regionais como figura jurídica, os quais terão consultoria à disposição até dezembro de 2018.

A ação integrada contemplará quatro polos turísticos, sendo eles Campo Grande, Serra da Bodoquena, Pantanal e Rota Norte, que passarão por um processo de profissionalização em gerenciamento iniciado em outubro e que segue até fevereiro. No próximo ano, outras regiões também serão estruturadas, dando autonomia aos municípios para que estes consigam tratar melhor a área de Turismo no Estado.

Categorização

De acordo com o novo mapa turístico, 17 municípios de Mato Grosso do Sul estão nas categorias A, B e C – aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, como Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Os demais municípios figuram nas categorias D e E – não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, mas papel importante no fluxo turístico regional.

As regiões que receberão consultoria da Fundtur e do Sebrae, nesta primeira etapa, são as seguintes:

- Bonito/Serra da Bodoquena: Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho;

- Caminho do Ipês: Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro e Sidrolândia;

- Pantanal: Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda;

- Rota Norte: Alcinópolis, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

*Com informações do Portal do MS, Assessoria de Comunicação do Governo do Estado