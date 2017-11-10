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Turismo

Aberto segundo edital para eventos geradores de fluxo turístico nos municípios de MS

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/11/2017 às 17:22

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Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (10), o Edital 07/2017 de Chamamento Público para a seleção de projetos para execução de ações de fomento e apoio a eventos geradores de fluxo turístico nos municípios do Mato Grosso do Sul. Este é o segundo edital do gênero publicado pelo Governo do Estado, através da Fundação de Turismo (Fundtur-MS).

De acordo com o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, essa ação faz parte de uma das linhas estratégicas da instituição. “Esse edital para apoio a eventos geradores de fluxo turístico é importante porque dá transparência ao processo, pois todos os municípios terão condições de concorrer de forma igualitária, com base em critérios técnicos. A Fundação de Turismo levará em conta a categorização trabalhada pelo Ministério do Turismo, ou seja, os municípios melhor posicionados receberão um pouco mais de recursos”, pondera.

As ações apoiadas neste edital deverão estar dentro de um dos eixos temáticos: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo de Negócios e Eventos. A participação dos municípios é gratuita e será realizada por meio da entrega de envelope a ser protocolado e recebido no período de até 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital.

No link, os interessados encontram o edital e os anexos para preenchimento. No edital estão todas as informações sobre forma de apresentação dos Projetos Básicos e dos Planos de Trabalho, documentação, processo de seleção, datas, entre outras.

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